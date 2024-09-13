هل نجحت الحملة ضد الذباب الإلكتروني؟

‏ردود فعل وطنية لم تكن متوقعة ولا في الحسبان في مواجهة كم هائل من الحسابات والأسماء المستعارة التي يقف وراءها الحاقدون على كل نجاح يخص مجلس التعاون الخليجي على شبكات التواصل الاجتماعي. ‏

محاربة الذباب الإلكتروني ليست بجديدة، ولكن النار لا تخلف إلا الرماد، ولا تترك أثراً طيباً في نفوس الآخرين، وهذا ما كان يسعى إليه المخربون وأصحاب الفتنة، تماماً كالذي يدس السم في العسل.

كثيراً ما سعى هؤلاء المخربون إلى تكثيف الوجود خلال مشاهد عدة، منها الأزمات والمبادرات، حيث تعمل هذه الفئة المسيئة على فتح باب النقاشات المغرضة ومحاولة تشويه جميع مساعي الدول في شتى المجالات ونشر الأخبار المغلوطة التي تسعى من خلالها إلى التأثير في الرأي العام وضرب الوحدة الوطنية، حتى وصل بهم الأمر إلى أن تخرج وجهات نظر من وحي الخيال تطعن في العلاقات الثنائية، وتعمل ضمن أيديولوجية مسيسة على إحداث الفوضى بين شعوب المنطقة.

مع انطلاق الحملة الوطنية التي أطلقها معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، يوم الـ25 من أغسطس الماضي، على منصة «إكس»، دعا من خلالها إلى إيقاف الحملات الإعلامية المسيئة لدول الخليج ولرموزها، والتصدي لهذا السرطان الخبيث، واستئصال الفتنة، وحملت دعوة معاليه عنوان «تبليك_بدون_تعليق».

الشاهد في الموضوع ‏أن هذه الحملة أصبحت مهمة وطنية على الجميع، ولاقت قبولاً خليجياً متكاملاً ومشتركاً، وشهدنا سباقاً للتصدي ولرفض جميع الحسابات المسيئة والمسيسة التي من شأنها المساس بالنسيج الاجتماعي الخليجي من خلال محاولات بعض الجهلة تخريب الوعي الوطني من خلال استفزاز الشعوب بالأخبار والمعلومات المغلوطة لخلق الفتنة.



إن ما نشاهده اليوم على منصة «إكس» بعد الحملة الوطنية ضد الذباب الإلكتروني ليس كالعهد السابق الذي كانت تكثر فيه الإساءات، ونجاح الحملة مرتبط بالحس الوطني والوعي المجتمعي الذي يسعى لأن يكون السلاح في وجه المخاطر ضد الحسابات الوهمية، ولا يعطي القدر الكبير من الاهتمام لتلك الحسابات.



اليوم أنت وأنا أصبح علينا مسؤولية وطنية لحفظ أمن الخليج العربي من خلال أن نكون نموذجاً إماراتياً محترماً من دون عنصرية ولا تمييز لنتآخى في مجتمعاتنا الخليجية.