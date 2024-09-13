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«بوينغ» تفشل في منع إضراب من أكبر نقاباتها

9/13/2024 7:33:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات، اليوم، أنها فشلت في منع إضراب كان مقرراً من جانب أكبر نقاباتها، على الرغم من عرضها زيادة في الأجور بنسبة 25% على مدى أربع سنوات.

وصوَّت عمال الماكينات في شركة بوينغ بأغلبية ساحقة لمصلحة الإضراب، حيث حصلوا على دعم 96%، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم.

وذكرت الرابطة الدولية لعمال الماكينات، التي تمثل نحو 33 ألف موظف، أن أعضاءها رفضوا عقدا يتعهد بزيادة بواقع 25% في الأجور على مدى أربع سنوات، إضافة إلى تحسينات في تكاليف الرعاية الصحية والتقاعد. وتم رفض العقد بأغلبية 94.6% في التصويت. وكانت النقابة قد طلبت، في بادئ الأمر، زيادة في الأجور بنسبة نحو 40%.

ووافقت شركة بوينغ أيضاً على صنع نماذج جديدة في المصانع النقابية، وهو طلب رئيسي للنقابة، في أعقاب تأسيس مصنع، غير نقابي، في ولاية ساوث كارولينا، منذ أكثر من عشر سنوات، لإنتاج طائرات «دريملاينر 787».

وتواجه شركة بوينغ خسائر مالية، في أعقاب سلسلة من الحوادث، ذات الصلة بسلامة طائراتها. وتمتنع إدارة الطيران الاتحادية عن الموافقة على توسيع إنتاج الطائرات، طراز 737، حتى تتمكن الشركة من تحسين مراقبة الجودة.

يُذكر أنه في يناير الماضي، انفجر أحد ألواح الباب لطائرة، طراز 9-737، أثناء الصعود، ويبدو أن ذلك كان بسبب فقدان أحد المكونات.

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