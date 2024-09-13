«فلاي دبي» و«السعودية للخدمات الأرضية» تجددان اتفاقية خدمات المناولة

وقَّعت فلاي دبي اتفاقية مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية تجدد بموجبها اتفاقيتها السابقة لخدمات المناولة الارضية في مختلف مطارات المملكة التي تخدمها فلاي دبي.

ووقع الاتفاقية، التي تمتد ثلاث سنوات، كل من حمد عبيدالله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي ومحمد بن عبد الكريم مازي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية

وأكد حمد عبيدالله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي ان توقيع الاتفاقية يعكس العلاقات الطويلة والراسخة بين فلاي دبي وشركائها الاستراتيجيين داخل سوق المملكة باعتباره واحدا من أهم أسواق الناقلة.

وقال عبيد الله: «نتوجه بالشكر للسلطات المختصة في المملكة العربية السعودية على جهودهم المستمرة في توفير الدعم لعمليات فلاي دبي داخل المملكة وهي تؤكد التزام فلاي دبي بتوفير اعلى معايير الخدمة لعملائها في المملكة وتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة بين البلدين الشقيقين والتي شهدت معدلات نمو كبيرة خلال السنوات الماضية».

من جانبه، عبر الأستاذ محمد بن عبد الكريم مازي عن سعادته بالتطور المستمر للشراكة الاستراتيجية بين فلاي دبي والشركة السعوديةِ للخدمات الأرضية، والتي تشهد نقلةً نوعيةً جديدة من خلال تجديد هذه الاتفاقية لخدمة رحلات فلاي دبي بمطارات المملكة، كما عبر أيضاً عن شكره وتقديره للإدارة التنفيذية لفلاي دبي على الثقة في خدمات الشركة.

وقال: فلاي دبي، تُمثل ركيزةً أساسية لرصيد الشركة السعوديةِ للخدمات الأرضية من العملاء والشركاء الاستراتيجيين، كما تُعد استمراراً لمشاريعها وبرامجها التطويرية وخدماتها المتميزة ودورها الحيوي في الارتقاء بمنظومة خدمات المطارات بالمملكة وِفق أعلى المعايير العالمية، مُعبراً عن اعتزازه بنجاح فلاي دبي ودورها المتميز في خدمة حركة السفر والازدهار السياحي والتبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.

تسير فلاي دبي انطلاقاً من مركزها التشغيلي في مطار دبي رحلات منتظمة الى عدد من الوجهات في المملكة مثل العلا ونيوم والبحر الاحمر ومطارات الرياض وجدة والدمام وغيرها وتوفر للمسافرين خيارات متنوعة للسفر الى دبي وما بعدها.

وتوفر فلاي دبي لمسافريها رحلات ربط مريحة بدبي وعبر شبكتها المتنامية والاستمتاع بتجربة سفر اكثر راحة عبر اسطول طائراتها الحديثة من طراز بوينغ 737 سواء على درجة الاعمال او الدرجة السياحية.

وكانت الناقلة قد افتتحت خدماتها اليومية إلى إسلام آباد ولاهور في باكستان ابتداءً من 01 يوليو ومدينة بازل في سويسرا اعتباراً من 2 اغسطس وجزيرة كيش وكرمان في ايران اعتباراً من 7 سبتمبر. وتسيّر فلاي دبي رحلات إلى أكثر من 125 وجهة، 90 منها لم تكن ترتبط برحلات مباشرة مع دبي.

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