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الصين ترفع سن التقاعد للمرة الأولى منذ عقود

9/13/2024 7:33:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

سترفع الصين سن التقاعد القانوني فيها تدريجياً للمرة الأولى منذ عقود حسبما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة الجمعة في ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان والمهددة بأزمة ديموغرافية خطيرة.

انخفض عدد السكان في الصين في العام 2023 للعام الثاني على التوالي، ما ينذر بمشاكل خطيرة للاقتصاد والنظام الصحي والضمان الاجتماعي، مع تزايد عدد كبار السن وانخفاض عدد المواليد.

ونقلت الوكالة عن قرار حكومي أن السن القانوني للتقاعد لدى الرجال سيُرفع تدريجيا إلى 63 عاما مقابل 60 عاما حاليا، وبالنسبة للنساء سيُرفع من 50 إلى 55 عاما، أو من 55 إلى 58 عاما، حسب نوع العمل الذي يقمن به.

وأوضحت الوكالة أن رفع سن التقاعد سيمتد على 15 عاما اعتبارا من العام 2025.

وأكدت أن القواعد الجديدة ستسمح أيضا للموظفين "بتأخير تقاعدهم إلى تاريخ أبعد في حال توصلوا إلى اتفاق مع أرباب العمل".

إلى ذلك، سيزيد الحد الأدنى لعدد سنوات العمل المؤهِّلة للحصول على معاش التقاعد من 15 إلى 20 عاما.
وقال مو رونغ مدير الأكاديمية الصينية للعمل والضمان الاجتماعي، لصحيفة الشعب اليومية إن رفع سن التقاعد "خيار لا مفر منه".

وأضاف أن هذا التغيير "سيؤدي إلى استقرار معدل المشاركة في سوق العمل والحفاظ على زخم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحيويتها".

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