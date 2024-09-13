الشائعات تتصادم بالواقع.. ماذا قال رامي عباس عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول؟

أثار رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، موجة من التساؤلات بشأن مستقبل اللاعب مع فريق ليفربول الإنجليزي.

ومع اقتراب نهاية الموسم، شهدت الأيام الأخيرة تقارير صحفية عالمية تفيد بأن ليفربول بدأ مفاوضات لتجديد عقد صلاح الذي ينتهي صيف عام 2025. إلا أن رامي عباس خرج عن صمته ليحسم الجدل حول هذه الشائعات.

صرح عباس على حسابه الرسمي على "إكس"، قائلاً: "أريد أن أوضح أن كل ما يُقال عن مستقبل محمد صلاح من قبل بعض الصحفيين لا يمت للواقع بصلة. هؤلاء الأفراد يروجون لمعلومات مغلوطة لا تستند إلى أي أساس."

وأضاف عباس: "الادعاءات المتعلقة بمصادر مقربة من اللاعب ليست سوى محض خيال. هؤلاء الصحفيون لا يعرفون شيئًا عن الوضع الحالي."

تجدر الإشارة إلى أن محمد صلاح انتقل إلى ليفربول في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي، وحقق نجاحات كبيرة مع الفريق الإنجليزي.



مع ذلك، يبقى مستقبله محل اهتمام كبير، خاصة في ظل الأنباء المتضاربة حول تجديد عقده.

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