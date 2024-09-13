Friday, 13 September 2024 03:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الذهب يسجل أعلى مستوى على الإطلاق وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية

9/13/2024 7:33:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى على الإطلاق اليوم الجمعة وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية، كما يقترب البلاديوم من تحقيق أفضل أسبوع له في تسعة أشهر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2570.07 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0857 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2570.91 في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2598.10 دولارا.

وتراجع مؤشر الدولار 0.4 بالمئة، مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 41 بالمئة خفض الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماع المركزي الأمريكي في 18 سبتمبر الجاري، وذلك ارتفاعا من توقعات بنسبة 28 بالمئة، بعد أن ذكرت صحيفتا وول ستريت جورنال وفاينانشال تايمز أن خيار الخفض الأكبر لا يزال مطروحا.

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة مجددا أمس الخميس.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 30.13 دولاراً للأوقية.

وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1044.14 دولارا لكنه ارتفع 14 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وزاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 988.35 دولارا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN13092024000110011019ID1108670588

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث