الذهب يسجل أعلى مستوى على الإطلاق وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى على الإطلاق اليوم الجمعة وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية، كما يقترب البلاديوم من تحقيق أفضل أسبوع له في تسعة أشهر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2570.07 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0857 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2570.91 في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2598.10 دولارا.

وتراجع مؤشر الدولار 0.4 بالمئة، مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 41 بالمئة خفض الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماع المركزي الأمريكي في 18 سبتمبر الجاري، وذلك ارتفاعا من توقعات بنسبة 28 بالمئة، بعد أن ذكرت صحيفتا وول ستريت جورنال وفاينانشال تايمز أن خيار الخفض الأكبر لا يزال مطروحا.

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة مجددا أمس الخميس.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 30.13 دولاراً للأوقية.

وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1044.14 دولارا لكنه ارتفع 14 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وزاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 988.35 دولارا.

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