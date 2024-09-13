بيكهام يحضر مراسم دفن المدرب السويدي سفن-غوران إريكسون

ودّع عدة مئات من الأشخاص والمشاهير من بينهم الانجليزي ديفيد بيكهام، المدرب السابق لمنتخب "الأسود الثلاثة" وعدة أندية أوروبية سفن-غوران إريكسون، الجمعة في مسقط رأسه تورسبي في السويد.

وبعد صراع طويل مع سرطان البنكرياس، توفي المدرب السويدي في 26 أغسطس عن عمر يناهز 76 عاما، محاطا بأسرته في منزله.

بدأت مراسم الدفن وسط أمطار الخريف في كنيسة فريكسانده في تورسبي، في منطقة فارملاند حيث نشأ إريكسون. وتم وضع شاشة عملاقة ومقاعد في الخارج لبث الجنازة على الهواء مباشرة للسكان المحليين والمشجعين.

وحضر المراسم من بين الضيوف الـ 600 الموجودين في الكنيسة نجم السابق الانجليزي بيكهام ومواطنه المدرب واللاعب السابق روي هودجسون وعائلته، وشريكته السابقة نانسي ديل أوليو.

قالت القس إنغيلا ألسكوبي وهي صديقة مقربة للراحل إريكسون وعائلته في تأبينه "على الرغم من مرضه، كانت أيام سفن-غوران الأخيرة مليئة بالحياة. لقد تلقى إشادة من جميع أنحاء العالم. والعديد منكم يحمل التزامه كمدرب في قلوبكم".

وتابعت "الكثير من الفرح، والكثير من الضحك، في وسط الحزن، هناك مجال للامتنان".

وتجمع خارج الكنيسة، عدة مئات من الأشخاص حاملين وردة في أيديهم.

وأضافت "كان سفن-غوران يحب الروتين والانضباط، لكنه كان أيضا مفعما بالحيوية ويقدر الطعام الجيد والمشروبات والسفر في الدرجة الأولى".

وُلد إريكسون في 5 فبراير 1948 في سونه غربي السويد، وحظي بمسيرة تدريبية كبيرة بعدما اعتزل كلاعب شغل مركز الدفاع لكنه لم يلمع كثيرا.

في عام 1977، أصبح مدرب ديغيرفورس، وبعدما قاد النادي المتواضع الى تحقيق النجاحات في الدرجات الدنيا، نال اهتمام العديد من الاندية الكبرى.

أشرف لاحقا على نادي "أي أف كي" غوتيبورغ قبل أن ينقل تجربته الى خارج الحدود من خلال تدريب بنفيكا البرتغالي، إضافة الى العديد من الاندية الإيطالية بينها روما ولاتسيو وسمبدوريا، ثم مانشستر سيتي الانجليزي.

قاد إريكسون المنتخب الإنجليزي إلى الدور ربع النهائي في مونديالي 2002 و2006، علما انه كان أول مدرب أجنبي على رأس "الأسود الثلاثة".

تأهل ايضا برفقة إنجلترا الى الدور ثمن النهائي في كأس أوروبا 2004 قبل أن يخسر أمام البرتغال بركلات الترجيح.

غادر منصبه كمدرب لإنجلترا عام 2006 بعد 5 خمس سنوات من توليه سدّة المسؤولية.

أشرف لاحقا على كل من المكسيك، ساحل العاج والفيليبين، لكنه لم يدرّب قط منتخب بلاده.