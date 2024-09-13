المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ: موسيالا نجم البافاري وأي انتقاد له كلام فارغ

يرى كريستوف فرويند، المدير لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أن ناديه محظوظ بوجود مثل جمال موسيالا.

وتأتي تصريحات فرويند بعد انتقادات وجهها المعلق التلفزيوني ولاعب الوسط السابق ديتمار هامان للاعب بايرن الشاب.

وقال فرويند في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "لماذا يتعرض جمال لانتقادات من قبل أشخاص يحملون مثل هذا الرأي، أجد الأمر سخيفا حقا".

أضاف فرويند "نحن سعداء للغاية بوجود لاعب مثله في الفريق. جمال لاعب يأتي الناس لمشاهدته. يمكنه حسم المباريات وهو أيضا لاعب جماعي من الطراز الأول".

وتابع "يمكن أن يكون أحد أفضل اللاعبين في العالم مستقبلا ويجب على بايرن ومنتخب ألمانيا أن يعتبرا نفسيهما محظوظين بوجوده في صفوفهما. إنه سيشكل العقد المقبل للمنتخب الوطني ونأمل أن يكون لبايرن أيضا".

في المقابل، أشاد البلجيكي فينسنت كومباني، مدرب بايرن، بجمال موسيالا، حيث قال "يجب عليه أن يستمر بنفس الطريقة وألا يغير أي شيء. نحن سعداء بوجوده معنا".

وكان هامان كتب في عموده لشبكة (سكاي) التلفزيونية أول أمس الأربعاء أن موسيالا "لاعب فردي" و"غير جماعي" ولا يجعل اللاعبين من حوله أفضل.

وأضاف أنه إذا كان بإمكان بايرن مبادلة موسيالا بفلوريان فيرتز، لاعب باير ليفركوزن، فعليه أن يفعل ذلك في أقرب وقت ممكن.