انقلبت أوراقه.. كيف سيعيد سلوت تشكيل ليفربول في غياب إليوت؟

قال سلوت مدرب ليفربول المنافس في الإنجليزي الممتاز اليوم الجمعة إن خط الوسط هارفي إليوت سيغيب عن الفريق لعدة أسابيع بسبب كسر في القدم، وهي أخبار محبطة للنادي الذي يستعد لخوض سبع مرهقة في ثلاث مسابقات خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

ويتوقع سلوت عودة أليكسيس ماك أليستر غدا السبت مع سعي فريقه لمواصلة بدايته المثالية في الدوري الإنجليزي عندما يستضيف نوتنجهام فورست.

وقال سلوت للصحفيين اليوم "إصابة هارفي ليست خيبة أمل كبيرة له فحسب، بل لنا أيضا. لم يشارك كثيرا في أول ثلاث مباريات لكنه ظهر بشكل جيد جدا في الفترة التحضيرية.

"كان من المفترض أن يلعب أكثر في المباريات المقبلة، لكن ذلك سيكون من نصيب شخص آخر".

وقال سلوت إن ماك أليستر عاد إلى التدريبات أمس الخميس، مضيفا "أتوقع أن يكون معنا (غدا السبت)".

ليفربول وحامل اللقب مانشستر سيتي هما الفريقان الوحيدان في الدوري اللذان فازا بأول ثلاث مباريات، وهي بداية رائعة لمشوار سلوت مع الفريق بعدما حل محل المدرب يورجن كلوب صاحب المسيرة الطويلة.

ويستأنف الدوري غدا بعد فترة التوقف الدولي، وكان المدرب الهولندي متفائلا بأن لاعبيه لم يفقدوا زخم البداية الرائعة. وقال "إذا رأيتهم يلعبون مع منتخباتهم الوطنية ستعرف أن الاستمرارية موجودة".

وقال سلوت إنه لا توجد أي أخبار بشأن تجديد عقود فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح وترينت ألكسندر-أرنولد. وقال "إنها مرة أخرى الإجابة المملة التي ستتلقاها مني.



نحن لا نتحدث عن أخبار العقود هنا. هذا ليس مزعجا لأننا نعمل مع الفريق ونحاول الحصول على أفضل أداء من اللاعبين".

وبسؤاله عن مستقبل حارس مرمى أيرلندا كيفن كيليهر في النادي، بعد تصريحاته حول رغبته في أن يكون "الحارس الأساسي" قال سلوت "سأشعر بالقلق حقا إذا خرج لاعب وقال إنه لا يهتم باللعب مع الفريق الأول.

"من الطبيعي أن يرغب اللاعبون في المشاركة ومن الطبيعي أيضا أن يمتلك نادٍ مثل هذا أكثر من 11 لاعبا يرغبون في المشاركة.

"إنه في وضع جيد وقد أظهر عدة مرات أنه جاهز عندما نحتاجه. من يدري ما إذا كان سيلعب معنا في المستقبل، لكن من الواضح أن أليسون هو الحارس الأول في هذه اللحظة".

واستهل نوتنجهام فورست أيضا مشواره في الموسم بشكل جيد، إذ حقق الفريق فوزا واحدا وتعادل مرتين.