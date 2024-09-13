هاميلتون لم يشعر بخيبة أمل بعد رحيل نيوي إلى أستون مارتن

رفض سائق مرسيدس لويس هاميلتون الخميس التلميحات التي تفيد بأنه شعر بخيبة أمل أو تجاهل من قرار المصمم العبقري أدريان نيوي الانضمام إلى أستون مارتن العام المقبل بدلا من مغادرة ريد بول إلى فيراري الذي سينتقل البريطاني إلى صفوفه.

وأصرّ بطل العالم للفورمولا واحد سبع مرات والذي يستعد للانتقال إلى الحظيرة الإيطالية العام المقبل على أنه يشعر بـ "الامتياز" للعمل مع فريقين توّج معهما بالالقاب من دون نيوي، وهما ماكلارين ومرسيدس، مضيفا أنه كان ليكون "شرفا" العمل معه في إيطاليا الموسم المقبل.

وقال هاميلتون عن مواطنه البالغ 65 عاما والذي أكد الثلاثاء أنه سينتقل إلى أستون مارتن في عام 2025 "ربما كان أي فريق سيكون سعيدا بوجوده".

وتابع ابن الـ 39 عاما "في نهاية المطاف، كان عليه أن يفعل ما هو الأفضل بالنسبة له. هذا لا يغيّر أي شيء بالنسبة لي. هذا لا يغيّر هدفي، أو تركيزي مع الخطوة التالية. لذلك، ما زلت أعتقد بنسبة 100 في المئة أن هناك الكثير مما يمكننا القيام به".

وكشف نيوي الذي حققت سياراته التي أشرف على تصميمها أكثر من 200 انتصار في الجوائز الكبرى و25 بطولة، أنه ينوي مغادرة ريد بول في وقت سابق من هذا العام وأنه كان في مناقشات مع العديد من الفرق، بما في ذلك فيراري، قبل أن يقرر الذهاب إلى أستون مارتن الذي يقع مقره في سيلفرستون.

وأكد هاميلتون، الفائز بستة ألقاب مع فريقه الحالي مرسيدس وبباكورة ألقابه مع ماكلارين عام 2008، ان نيوي هو الشخص الذي كان يتمنى العمل معه أكثر من أي شخص آخر في الفورمولا واحد.

وفي حديثه في باكو قبل جائزة أذربيجان الكبرى هذا الأسبوع، سُئل الفائز بـ 105 سباقات، وهو رقم قياسي، عمّا إذا كان يشعر بخيبة أمل لرؤية فيراري تفشل في التعاقد مع نيوي، فأجاب قائلا "بصراحة، لا. أشعر أنه بينما ذكرت من قبل أنه سيكون شرفا لي العمل مع أدريان، فقد كان من حسن حظي العمل مع فريقين فازا بالبطولات ولم يكن لديهما أدريان".

وبدوره، قال زميله المستقبلي في فيراري شارل لوكلير من موناكو إنه لم يشعر بخيبة أمل أيضا "ليس الأمر وكأننا لم نحاول أو نتحدث مع أدريان".

واستطرد قائلا "أعلم أنه كانت هناك محادثات واتخذ قراره. أنا أحترم قراره. في النهاية، بصفتنا فيراري، كنا دائما نفكر في المجموعة أكثر من الفرد. بالطبع، يتمتع أدريان بسجل لا يصدق وقام بأشياء مذهلة، لكن لدينا مجموعة مذهلة ولا أشك في أن لدينا مجموعة قوية للعودة إلى القمة".