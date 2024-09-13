ليفربول أمام امتحان حاسم في رحلة سلوت نحو اللقب المحلي

أكد أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، أن فريقه يتطلع لمواصلة انطلاقته المثالية في بطولة الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حينما يستضيف نوتينجهام فورست غدا السبت، على ملعب (آنفيلد) معقل الفريق الأحمر.

وافتتح ليفربول مسيرته مع سلوت، الذي تولى قيادة الفريق هذا الصيف خلفا للألماني يورجن كلوب، على أفضل وجه، عقب فوزه في مبارياته الثلاث الأولى بالمسابقة العريقة هذا الموسم.

واستهل ليفربول مشواره في الموسم الحالي بالفوز 2 / صفر على مضيفه إيبسويتش تاون وضيفه برينتفورد، قبل أن يحقق انتصارا ثمينا ومستحقا 3 / صفر على مضيفه وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد، لتتوقف بعدها المسابقة لمدة أسبوعين بسبب مباريات الأجندة الدولية.

وصرح سلوت في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة "نتطلع للاحتفاظ بالزخم الذي حققناه في بداية المسابقة. هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه دائما بعد فترة التوقف الدولي".

واستدرك سلوت "ولكن إذا رأيت اللاعبين وهم يتواجدون مع منتخباتهم الوطنية، فإن اللحظة لا تزال موجودة. لم يخسر نوتنجهام فورست هذا الموسم بعد، وأعتقد أنهم فازوا بمباراتيهما الأخيرتين في الموسم الماضي أيضا"

وتحدث المدرب الهولندي عن حظوظ الإيطالي فيديريكو كييزا بشأن المشاركة أمام نوتينجهام، حيث قال "لقد تدرب مع الفريق ثلاث أو أربع مرات، لذا دعونا نرى كيف سيتصرف اليوم مع القرار الذي أتخذه. لدينا أكثر من 20 لاعبًا"

وفيما يتعلق بإصابة هارفي إليوت بكسر في القدم، قال سلوت في تصريحاته، التي نقلها الموقع الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي "بالطبع، إصابة هارفي ليست مجرد خيبة أمل كبيرة له فحسب، بل لنا أيضا. لم يلعب كثيرا في المباريات الثلاث الأولى، لكنه أظهر نفسه بشكل جيد حقًا في فترة ما قبل الموسم. كان سيحصل على الكثير من وقت اللعب في المباريات القادمة، لكن هذا يذهب إلى شخص آخر. إنها ضربة لنا وله. نلعب سبع مباريات في 22 يومًا أو شيء من هذا القبيل"

وتطرق مدرب ليفربول للحديث عن أداء رايان جرافينبيرخ، لاعب الفريق، حيث قال "لقد كان لاعب وسط طوال حياته وربما يلعب في العمق أكثر قليلاً مما كان عليه من قبل، لكن لا يوجد فرق كبير. إنه يستفيد من طريقة لعب الفريق".

أوضح سلوت "لقد عاد لائقا حقا واستغل فرصته. نحن نتحدث عن فوائد في هيكل الفريق".

ويتواجد ليفربول، الساعي لاستعادة اللقب الذي غاب عنه في المواسم الأربعة الأخيرة، في المركز الثاني بترتيب الدوري الإنجليزي حاليا برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد.

















