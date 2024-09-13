تن هاغ يرد على انتقادات رونالدو: هو بعيد عن مانشستر

رَدَّ المدرب الهولندي لمانشستر يونايتد الإنجليزي إريك تن هاغ على الانتقادات التي وجهها له لاعبه السابق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائلا إن أفضل في العالم خمس مرات "بعيد عن مانشستر".

والعلاقة بين الرجلين ليست جيدة على الإطلاق، إذ قرر رونالدو إنهاء مغامرته الثانية في يونايتد والانتقال إلى السعودي بداية 2023 للدفاع عن ألوان النصر بسبب خلاف مع الهولندي.

وعاد قائد البرتغال البالغ من العمر 39 عاما لمهاجمة المدرب الهولندي هذا الأسبوع، قائلا في حلقة من بودكاست "ريو فرديناند يُقدّم" إن "مانشستر يحتاج إلى إعادة بناء كل شيء، في رأيي".

وأضاف "المدرب يقول إنه لا يمكنهم المنافسة للفوز بالدوري ودوري الأبطال. كمدرب لمانشستر يونايتد، لا يمكنك أن تقول إنك لن تقاتل للفوز بالدوري أو دوري الأبطال".

واحتل فريق "الشياطين الحمر" المركز الثامن في الدوري في الموسم الماضي، وهو أدنى ترتيب له منذ عام 1990، كما ودّع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.

ويعتقد رونالدو أن ناديه السابق يحتاج إلى تغييرات جذرية، لكنه يرى أن تن هاغ يجب ألّا يستبعد الفوز بالبطولات الكبيرة في الوقت عينه.

بعد الفوز بلقبي كأس إنكلترا وكأس الرابطة، قال تن هاغ إنه "واثق تماما" من الفوز بالمزيد من الألقاب، لكنه أشار أيضا إلى أن فريقه "لا يزال بعيدا" عن أن يكون جاهزا للفوز بلقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ الموسم الأخير للمدرب الاسكتلندي أليكس فيرغسون عام 2013.

وتابع نجم ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي سابقا "هذا النادي يحتاج إلى وقت لإعادة البناء لأنه لا يزال واحدا من أفضل الأندية في العالم، لكنه بحاجة إلى التغيير".

ولدى سؤاله الخميس عما أدلى به رونالدو، رد تن هاغ في مؤتمر صحافي "لقد قال إن مانشستر يونايتد لا يمكنه الفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز. لقد قال ذلك إذا قرأتم المقال جيدا. هو بعيد في السعودية، هو بعيد عن مانشستر. يحق لكل شخص أن يكون له رأي. لا بأس".

جاءت مقابلة رونالدو بعد فترة راحة دولية أعقبت مباشرة خسارة يونايتد المذلة بثلاثية نظيفة على أرضه أمام غريمه اللدود ليفربول.

لكن تن هاغ قال أنه لم يترك الأمر يؤثر عليه، مصرا على أن "هذا لا يؤثر عليّ. أعرف في هذه العملية أين نحن، ما يتعيّن علينا القيام به، إلى أين نتجه. قلت من قبل إننا ما زلنا في فترة انتقالية. علينا دمج الكثير من اللاعبين الشباب أيضا في الفريق".

وتابع "ما زلنا نتعامل مع الإصابات، علينا إعادة المصابين إلى الفريق. قبل أن يفكر أي شخص في الأعذار، علينا الفوز في كل مباراة. أعلم ذلك، الفريق يعلم ذلك ولا يهم من هو متوفر (للعب). سنركز على كل مباراة وعلينا أن نتمتع في كل مباراة بذهنية أنه يجب أن نفوز بها".

خسر بطل الدوري 20 مرة والذي يتواجه مع مضيفه ساوثهمبتون السبت، اثنتين من أول ثلاث مباريات له في الدوري هذا الموسم.

ولا يزال لوك شو والدنماركي راسموس هويلوند غائبين عن الملاعب، لكن الوافد الجديد الأوروغوياني مانويل أوغارتي قد يلعب لأول مرة بعد مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات مونديال 2026.