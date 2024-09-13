الصين تدعو إلى مفاوضات لوضع حد لحربي غزة وأوكرانيا

أكد الدفاع الصيني دونغ جون الجمعة أن "التفاوض" هو الحل الوحيد للنزاعات، مثل حربي غزة وأوكرانيا، خلال كلمة ألقاها أمام منتدى دولي يجمع مسؤولين عسكريين في بكين.

وقال دونغ خلال مراسم افتتاح منتدى شيانغشان الأمني إن "من أجل حل القضايا الساخنة مثل الأزمة في أوكرانيا والنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، فإن تعزيز السلام والتفاوض هو السبيل الوحيد".

ويعد منتدى شيانغشان الذي أنشئ العام 2006 بمثابة رد بكين على "منتدى شانغري-لا" الدفاعي السنوي في سنغافورة الذي تشارك فيه بكين أيضا.

ويستضيف المنتدى الصيني أكثر من 500 من أكثر من 90 دولة ومنظمة على مدى ثلاثة أيام، بحسب وسائل الإعلام الرسمية. وبين الدول المشاركة الصين وبورما وباكستان وسنغافورة وإيران وألمانيا.

وأكد دونغ "ما من منتصر في الحروب والنزاعات. المواجهة لا تفضي إلى أي مكان. كلما كان النزاع خطرا كلما زادت أهمية عدم التخلي عن الحوار والمشاورات. وحدها المصالحة يمكنها أن تضع حدا لأي نزاع".

ودعا جميع البلدان إلى تعزيز "التنمية السلمية والحوكمة الجامعة".

وندد "بانتشار كثيف لمفاهيم الأمن القومي" داعيا إلى أن " تفيد التكنولوجيا الجديدة البشرية بأكملها على نحو أفضل"، في إشارة محتملة إلى جهود الولايات المتحدة لمنع وصول بكين إلى التكنولوجيا المتطورة.

وعلى جدول أعمال المنتدى، العلاقات بين الصين والولايات المتحدة والأمن في أوروبا وآسيا والتحديات الأمنية في عالم متعدد الأقطاب.

وتابع دونغ "في وقت يشهد العالم مخاطر أمنية عالية على الصعيد الدولي ومزيدا من انعدام الاستقرار وعدم اليقين، تصبح مسؤولية بناء القدرات الدفاعية والمنية في كل الدولة هائلة".

وأضاف أن بكين "مستعدة للعمل مع كل الأطراف لتعزيز الاصطفاف الاستراتيجي وتعميق المشاورات الدفاعية ومناقشة توقيع اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف في مجال التعاون الدفاعي".

وفي النسخة الحادية عشرة من هذا المنتدى، ستلقى كلمات رسمية الجمعة بعد الافتتاح، كما يشارك مسؤولون عسكريون كبار من روسيا وباكستان وسنغافورة وإيران وألمانيا ودول أخرى في نقاشات حول طاولة مستديرة.

- نقاط احتكاك -

ويشارك مايكل تشايس نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي في المنتدى، بعد أيام قليلة على محادثات أجراها مسؤولون عسكريون كبار من واشنطن وبكين عبر الانترنت.

ويستمر الخلاف بين القوتين العظميين بشأن وضع جزيرة تايوان .

إلا ان الصين والولايات المتحدة تسعيان إلى تنظيم محادثات منتظمة مجددا بين جيشي البلدين لتجنب أن تصبح أي خلافات نزاعا خارجا عن السيطرة.

في بحر الصين الجنوبي، قامت سفن صينية بسلسلة من المواجهات حظيت بتغطية إعلامية واسعة، مع سفن فلبينية خلال الأشهر الأخيرة في حين أجرت القوات البحرية الأميركية تدريبات مع بحرية مانيلا.

وتطالب الصين بجزء كبير من مياه بحر الصين الجنوبي رغم مطالبات دول أخرى في المنطقة بأجزاء منه. وقد أصدرت محكمة دولية رأيا بهذا الشأن اعتبرت فيه أن مطالبات الصين لا أساس قانونيا لها.

وعلى هامش المنتدى الخميس، أكد المسؤول العسكري الصيني رفيع المستوى هي لي أن الصين "ستسحق" كل توغل داخل أراضيها وبينها بحر الصين الجنوبي.

وخلال جلسة نقاش الجمعة اعتبر ان واشنطن "تخاف أن يحل طرف آخر محلها" كالقوة العالمية العظمى.

وأكد "لا تملك الصين أي طموح جارف بالحلول مكانهم في الهيمنة على العالم".

وشدد على أن "تطور الصين لا يهدف بأي شكل من الأشكال إلى تجاوز أحد أو الحلوا مكانهم".



