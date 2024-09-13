لندن ترد على الاتهامات الروسية بالتجسس ضد 6 من دبلوماسييها

رفضت الحكومة البريطانية الجمعة اتهامات روسية بالتجسس ضد ستة من دبلوماسييها في موسكو معتبرة أن "لا أساس على الإطلاق" لذلك.

وقالت وزارة الخارجية في لندن إن الكرملين سحب اعتمادات الدبلوماسيين الشهر الماضي "ردا على نشاط "تديره الدولة الروسية في أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة" مضيفة في بيان "نحن لا نتردد في حماية مصالحنا القومية".



وقال ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية اليوم الجمعة، إن "الاتهامات التي أدلى بها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف.إس.بي) اليوم ضد موظفينا لا أساس لها على الإطلاق".

وقال جهاز الأمن إن وزارة الخارجية الروسية أبطلت أوراق اعتماد الموظفين بالسفارة البريطانية ردا على "الكثير من الخطوات غير الودودة" من جانب لندن وبعد استبيان "علامات على التجسس والتخريب" في تصرفات الدبلوماسيين.

وقالت الخارجية البريطانية "أبطلت السلطات الروسية أوراق اعتماد ستة دبلوماسيين بريطانيين في روسيا الشهر الماضي، عقب تصرف من جانب الحكومة البريطانية ردا على النشاط الروسي الموجه من الدولة عبر أوروبا وفي المملكة المتحدة"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا).

وجاء في البيان "نحن غير آسفين على حماية مصالحنا الوطنية".

وتعتقد وكالة الأنباء البريطانية أن الدبلوماسيين الستة غادروا روسيا قبل أسبوع وجاري تعيين موظفين آخرين بالفعل.