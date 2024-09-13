لندن ترد على الاتهامات الروسية بالتجسس ضد 6 من دبلوماسييها

(MENAFN
- Al-Bayan)
رفضت الحكومة البريطانية الجمعة اتهامات روسية بالتجسس ضد ستة من دبلوماسييها في موسكو معتبرة أن "لا أساس على الإطلاق" لذلك.
وقالت وزارة الخارجية في لندن إن الكرملين سحب اعتمادات الدبلوماسيين الشهر الماضي "ردا على نشاط "تديره الدولة الروسية في أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة" مضيفة في بيان "نحن لا نتردد في حماية مصالحنا القومية".
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية اليوم الجمعة، إن "الاتهامات التي أدلى بها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف.إس.بي) اليوم ضد موظفينا لا أساس لها على الإطلاق".
وقال جهاز الأمن إن وزارة الخارجية الروسية أبطلت أوراق اعتماد الموظفين بالسفارة البريطانية ردا على "الكثير من الخطوات غير الودودة" من جانب لندن وبعد استبيان "علامات على التجسس والتخريب" في تصرفات الدبلوماسيين.
وقالت الخارجية البريطانية "أبطلت السلطات الروسية أوراق اعتماد ستة دبلوماسيين بريطانيين في روسيا الشهر الماضي، عقب تصرف من جانب الحكومة البريطانية ردا على النشاط الروسي الموجه من الدولة عبر أوروبا وفي المملكة المتحدة"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا).
وجاء في البيان "نحن غير آسفين على حماية مصالحنا الوطنية".
وتعتقد وكالة الأنباء البريطانية أن الدبلوماسيين الستة غادروا روسيا قبل أسبوع وجاري تعيين موظفين آخرين بالفعل.
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