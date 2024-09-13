مسؤول مجلس الأمن الروسي يلتقي كيم جونغ في كوريا الشمالية

أعلنت السلطات الروسية أن الأمين العام لمجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو التقى الجمعة في بيونغ يانغ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في إطار "مواصلة الحوار الاستراتيجي".

وجاءت الزيارة في وقت تسعى موسكو للحصول على ذخيرة لحربها المستمرة منذ أكثر من 30 شهرا في أوكرانيا، وفيما تتهم دول الغرب بيونغ يانغ بإمداد موسكو بالأسلحة.

زار الرئيس الروسي فلاديمير كوريا الشمالية في ونيو حيث وقع اتفاقية دفاع مشترك مع الدولة المعزولة.

وقال مجلس الأمن الروسي في بيان إن "اللقاءات في بيونغ يانغ جرت في أجواء من الودي والثقة المميزة بما يتماشى مع الاتفاقات التي توصل إليها زعيما البلدين خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس فلاديمير بوتين".

وأضاف أن لقاء شويغو وكيم سيوفر "إسهاما مهما نحو تطبيق" المعاهدة الدفاعية.

تولى شويغو وزارة الدفاع الروسية حتى مايو الماضي.

ونددت دول الغرب وكوريا الجنوبية بالمعاهدة الدفاعية الروسية الكورية الشمالية فيما قالت أوكرانيا إنها عثرت على قذائف كورية شمالية في ميادين القتال.

وتُعد روسيا وكوريا الشمالية من بين الدول التي تخضع لأكبر عدد من العقوبات في العالم.

وترتبط موسكو بعلاقات تاريخية مع بيونغ يانغ منذ أن ساهم الاتحاد السوفييتي في تأسيس كوريا الشمالية. وتعززت العلاقات منذ الحرب في أوكرانيا عام 2022 التي أدت الى قطع العلاقات مع الغرب.