الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك بالمؤتمر العالمي الـ10 للبرلمانيين الشباب في يريفان

شاركت سعادة سارة محمد فلكناز وسعادة شيخة سعيد الكعبي عضوتا المجلس الوطني الاتحادي ممثلتا الشعبة البرلمانية الإماراتية في المؤتمر العالمي العاشر للبرلمانيين الشباب الذي افتتح أمس وينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع الأرميني في العاصمة يريفان.

وألقت سارة فلكناز عضوة المجلس الوطني الاتحادي نائب رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية في المؤتمر الذي يستمر حتى غد ويحمل عنوان "تجنب الأجيال الضائعة: الحفاظ على والتوظيف في جميع الظروف"، ويضم وفد الدولة خلاله أيضا سعادة ماجد محمد المزروعي عضو المجلس الوطني الاتحادي.

واستعرضت فلكناز الجهود والإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لمواجهة الأزمات مؤكدة أن الشباب يحتل مكانة مهمة في أجندة الدولة ورؤيتها.

وأشارت إلى إجراءات وزارة التربية والتعليم خلال جائحة كوفيد 19 والتحول المباشر إلى التعلم عن بعد، ما ضمن للطلبة مواصلة تعليمهم دون انقطاع وساعد على الوصول إلى الموارد الرقمية لتخفيف التأثير على تقدمهم الأكاديمي.

ونوهت إلى أن منصة“متطوعو الإمارات العربية المتحدة” مكنت الشباب من المشاركة بنشاط في جهود الاستجابة للوباء، والمساهمة في الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والخدمات الاجتماعية.

وأضافت أن دولة الإمارات تشجع الشباب وتشركهم في صنع القرار موضحة أنه تم تعيين أول بطل مناخ للشباب على الإطلاق لضمان أن تكون أصوات الشباب محورية وذلك ضمن مناقشات مؤتمر الأطراف (COP28) وإطلاق برنامج سفراء المناخ الشباب، ومجلس الشباب الأخضر، ومبادرة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية لصفر صافي انبعاثات 2050 وشباب من أجل الاستدامة.

على صعيد متصل بحثت سارة فلكناز مع معالي أدريان تشارلز دوفال رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية موريشيوس علاقات التعاون البرلماني.

حضر اللقاء الذي عقد على هامش المؤتمر وفد الشعبة البرلمانية الذي ضم سعادة كل من شيخة سعيد الكعبي، وماجد محمد المزروعي عضوي المجلس الوطني الاتحادي.

وأشاد معالي أدريان تشارلز دوفال بالعلاقات القوية التي تربط البلدين وأكد أهمية تعزيزها في مختلف المجالات.