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اختتام التمرين المشترك بين القوات البرية لدولة الإمارات والجيش الأمريكي

9/13/2024 7:20:59 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد نائب قائد القوات البرية العميد الركن محمد خميس الحساني فعاليات اليوم الختامي لتمرين الاتحاد الحديدي /22
بمشاركة وحدات من القوات البرية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع الجيش الأمريكي والذي نفذ على أرض الدولة بهدف تطوير التنسيق المشترك بين الجانبين ورفع الجاهزية القتالية.

تضمن التمرين عدداً من الأنشطة والسيناريوهات العسكرية المختلفة بهدف رفع مستوى الكفاءة القتالية والخبرات العسكرية للوصول الى أعلى مستويات الاحترافية ، يأتي هذا التمرين تأكيداً على علاقات التعاون الاستراتيجي المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات خاصةً العسكرية والدفاعية.

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