إصابات بالجملة لريال مدريد وأرسنال خلال فترة التوقف الدولي

تشهد الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، التي تستأنف بداية من يوم غد "السبت"، وكذلك دوري أبطال أوروبا الذي تنطلق المرحلة الأولى للمجموعات منه يوم "الثلاثاء" المقبل، العديد من الغيابات المؤثرة خاصة للفرق الكبرى، يتصدرها ريال مدريد، بسبب تعرض عدد كبير من لاعبيه للإصابة خلال مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في دوري الأمم الأوروبية خلال فترة التوقف الدولي"أيام الفيفا".

وتؤثر الإصابات بشكل كبير على أداء الفرق، خاصة الذي يبدأ حمله الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا، حينما يواجه شتوجارت الألماني يوم "الثلاثاء" المقبل، وقبله ريال سوسيداد في الجولة الخامسة من الإسباني غدا "السبت".

ويفقد فريق ريال مدريد جهود كل من الثنائي الفرنسي تشواميني، وفيرلاند ميندي، إضافة إلى البرازيلي ايدير ايلتاو، بعد تعرضهم للإصابة مؤخرا، مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف، إذ أصيب تشاوميني قبل المشاركة في دوري الأمم الأوروبية، وكذلك فيرلاند ميندي الذي لم يتمكن من خوض منافسات البطولة مع فرنسا بسبب الإصابة، فيما أصيب ايلتاو خلال تدريبات منتخب بلاده قبل مواجهة الإكوادور في تصفيات كأس العالم لأمريكا الجنوبية.

ويعد إرسنال الإنجليزي ثاني أبرز الفرق المتضررة من الإصابات بعد ريال مدريد، إذ تعرض لاعبه النرويجي مارتن أوديجارد لإصابة قوية في الكاحل خلال لقاء منتخب بلاده مع النمسا في دوري الأمم الأوروبية، وتعرض لاعبه الإيطالي المدافع الجديد ريكاردو كالافيوري لإصابة خلال لقاء منتخب بلاده مع فرنسا بدوري الأمم الأوروبية.

وفي الدوري الإسباني يفقد فريق برشلونة الثنائي الإسباني داني أولمو، وفيرمين لوبيز، إذ تعرض الأول للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في لقاء صربيا بدوري الأمم الأوروبية، فيما تعرض الثاني للإصابة خلال تواجده مع المنتخب الإسباني الأولمبي، ويغيب لمدة ثلاثة أسابيع بحسب بيان النادي.

كما يفقد أتلتيكو مدريد الإسباني بابلبو باريوس الذي تعرض للإصابة مع منتخب تحت 21 عاما، وكذلك الأرجنتيني موسو الذي أصيب خلال تدريباته مع منتخب الأرجنتين.

ويفقد مانشستر سيتي جهود مدافعه الهولندي ناثان آكي الذي تعرض للإصابة خلال لقاء منتخب بلاده مع ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية.

وخلال فترة التوقف الدولي استبعاد المنتخب الإنجليزي كل من واتكينز لاعب استون فيلا وبالمر لاعب تشيلسي، وفيل فودين لاعب مانشستر سيتي، موضحا في بيانه أنه تمت إعادة اللاعبين لأنديتهم لإعادة تأهيلهم.

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