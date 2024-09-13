اردني يعتمر عن الشهيد الجازي - فيديو
التاريخ
9/13/2024 5:34:12 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أدى المواطن الأردني معاذ الغبابشه مناسك العمرة عن الشهيد ماهر الجازي ، الذي ارتقى بعد تنفيذه لعملية معبر الكرامة.
ووثق الغبابشه تأديته لمناسك العمرة عن الشهيد الجازي في فيديوهات نشرها عبر صفحته على موقع الفيسبوك.
تاليا الفيديو عبر موقعنا :
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