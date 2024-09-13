25 % ارتفاعاً برصيد المركزي من الذهب بقيمة 4.2 مليارات درهم خلال عام

استقر رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب مع منتصف العام الجاري عند 20.46 مليار درهم، مرتفعاً بأكثر من 4.2 مليارات درهم، وبنسبة تتجاوز 25% عن منتصف عام 2023 الذي وصل فيه رصيد المركزي ما قيمته 16.2 مليار درهم.

وطبقاً لبيانات المركزي، فقد حقق رصيده من الذهب ارتفاعاً بقرابة 2.3 مليار درهم، وبنسبة نمو 11.5% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مقارنة بإجمالي 18.1 مليار درهم نهاية عام 2023.

ويحافظ المصرف المركزي على رصيد مرتفع من الذهب حققه على مدار السنوات الأربع الماضية بنمو يناهز 60% على مدار الفترة منذ نهاية عام الجائحة 2020 الذي وصل برصيد الذهب إلى 12.862 مليار درهم.

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