«سوق أبوظبي» يعلن تنفيذ صفقة على «العالمية القابضة» بـ4.38 مليارات درهم

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم «العالمية القابضة».
وبحسب بيانات سوق أبوظبي، تم تنفيذ الصفقة على 10.7 ملايين
سهم بقيمة تجاوزت 4.38 مليارات درهم بسعر تنفيذ بلغ 409.3 دراهم.
ويتم تنفيذ الصفقات الكبيرة المباشرة خارج سجل الأوامر، ولا تؤثر في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على مؤشر الأسعار.
كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعاً.
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