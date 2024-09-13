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«سوق أبوظبي» يعلن تنفيذ صفقة على «العالمية القابضة» بـ4.38 مليارات درهم

9/13/2024 5:34:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم «العالمية القابضة».

وبحسب بيانات سوق أبوظبي، تم تنفيذ الصفقة على 10.7 ملايين
سهم بقيمة تجاوزت 4.38 مليارات درهم بسعر تنفيذ بلغ 409.3 دراهم.

ويتم تنفيذ الصفقات الكبيرة المباشرة خارج سجل الأوامر، ولا تؤثر في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على مؤشر الأسعار.

كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعاً.

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