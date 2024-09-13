«المركزي»: تعيين أكثر من 2000 موظف في البنوك الوطنية خلال عام

(MENAFN
- Al-Bayan)
أظهرت النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي أن البنوك الوطنية عيَّنت أكثر من 2000 موظف جديد خلال عام، ليرتفع رصيد العاملين بها إلى 31.6 موظفاً مع منتصف العام مقارنة بإجمالي 29.5 ألف موظف منتصف العام الماضي.
وأوضحت النشرة أن حركة التوظيف النشطة في البنوك الوطنية عوَّضت التقلص في عدد الوظائف المشغولة في البنوك الأجنبية العاملة بالدولة، ليبلغ إجمالي الموظفين في بنوك الدولة كلها 37.8 ألف موظف في يونيو من العام الجاري، مقارنة بإجمالي بلغ 36.7 ألف موظف في يونيو 2023.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN13092024000110011019ID1108670252
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.