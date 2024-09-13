«المركزي»: تعيين أكثر من 2000 موظف في البنوك الوطنية خلال عام

أظهرت النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي أن البنوك الوطنية عيَّنت أكثر من 2000 موظف جديد خلال عام، ليرتفع رصيد العاملين بها إلى 31.6 موظفاً مع منتصف العام مقارنة بإجمالي 29.5 ألف موظف منتصف العام الماضي.

وأوضحت النشرة أن حركة التوظيف النشطة في البنوك الوطنية عوَّضت التقلص في عدد الوظائف المشغولة في البنوك الأجنبية العاملة بالدولة، ليبلغ إجمالي الموظفين في بنوك الدولة كلها 37.8 ألف موظف في يونيو من العام الجاري، مقارنة بإجمالي بلغ 36.7 ألف موظف في يونيو 2023.

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