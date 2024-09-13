إطلاق رخصة دبي التجارية للذكاء الاصطناعي الأولى من نوعها

أعلن مركز دبي المالي العالمي في اليوم الثاني والختامي لمهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3 عن رخصة دبي التجارية للذكاء الاصطناعي التي تعتبر الأولى من نوعها، والتي ستسهم في استقطاب المزيد من الشركات إلى دبي.

وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، الدفاع لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، اختُتمت اليوم فعاليات "مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3" الذي نظمه "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" بالشراكة الاستراتيجية مع مركز دبي المالي العالمي ومكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.

وجمع المهرجان على مدار يومين ما يزيد على 6,800 مشارك من أكثر من 100 دولة لاستكشاف وتوسيع الإمكانيات التجارية لتقنيات الذكاء الاصطناعي والويب 3. و

كان من بين الحضور رؤساء دول، ومسؤولون حكوميون، وأكاديميون، وقادة أعمال، وممثلون عن شركات الذكاء الاصطناعي والويب 3، حيث استعرض أكثر من 100 عارض أحدث تقنياتهم الناشئة خلال المهرجان.

وخلال كلمته الافتتاحية لليوم الثاني، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "تأسس مركز دبي المالي العالمي قبل عشرين عاماً ليكون وجهة مستقبلية داعمة لمساعي التنويع الاقتصادي في دبي، مرتكزاً في ذلك على أفضل الممارسات واللوائح التنظيمية عالمية المستوى.

وتشكّل ثقافة الابتكار لدينا أساساً لبناء أكبر منظومة للمال والأعمال والتقنيات الناشئة في المنطقة. وقد استقطب ' كامبس دبي للذكاء الاصطناعي' بالفعل أكثر من 120 شركة متجاوزاً هدفنا للعام الأول البالغ 75 شركة.

وبحلول عام 2028، نتوقع استقطاب أكثر من 500 شركة مع خلق ما يزيد على 3,000 فرصة عمل، وتوسيع مساحة ' كامبس دبي للذكاء الاصطناعي' إلى أكثر من 100,000 قدم مربع، واستقطاب استثمارات بقيمة 300 مليون دولار".

وخلال كلمته، أعلن أميري عن الإطلاق الفوري لرخصة دبي التجارية للذكاء الاصطناعي التي تعتبر الأولى من نوعها، والتي ستساهم في استقطاب المزيد من الشركات إلى دبي.

وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح "رخصة الابتكار" لمركز دبي المالي العالمي التي ساهمت في استقطاب ما يزيد على 1,100 شركة إلى المركز.

كما أعلن مركز دبي المالي العالمي عن إطلاق مفهوم "الذكاء الاصطناعي كخدمة" الذي سيساعد الشركات على تقييم جاهزية الذكاء الاصطناعي، وتحديد الفرص المتاحة، وتقديم التوصيات، وتطوير الاستراتيجيات، والمساهمة في تنفيذ النتائج.

هذا وقد تنافست شركات الذكاء الاصطناعي والويب 3 خلال المهرجان على الفوز بالنسخة الأولى من كأس العالم لتكنولوجيا المستقبل، وسيتم الإعلان عن اسم الشركة الفائزة قريباً.

وقدم المتأهلون للتصفيات النهائية عروضاً متميزة استعرضوا فيها قدرة ابتكاراتهم على إحداث تحول جذري في قطاعات الأعمال ومعالجة التحديات العالمية الملحة.

وتضمنت أجندة فعاليات اليوم الثاني مناقشات موسعة حول مواضيع متنوعة مثل الشمول والتنوع، ولا مركزية الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرة على مواجهة المخاطر التي تعترض الموردين أثناء تطبيق الذكاء الاصطناعي في الأعمال، والقوانين واللوائح المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ومواضيع أخرى تضمنت قابلية التشغيل البيني، والنمذجة التنبؤية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتصور البيانات، ومعالجة البيانات الضخمة، واستخراج البيانات، وتكيف المؤسسات مع عملية الترحيل إلى الويب 3، والحوكمة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، والأخلاقيات، والامتثال، وغيرها.

ولتعزيز تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والويب 3، وقّع "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" اتفاقيات عدة خلال المهرجان مع الدفاع المدني في دبي، و"هولون"، و"كيرني"، و"نايا ون"، و"إس آي إي إف" و"فيزا"، وبنك وربة، وزيوريخ للتأمين.

حظيت النسخة الأولى من "مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3" برعاية 30 شركة، وتضم قائمة شركائها المؤسسين والداعمين غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وهولون، والفردان للصرافة، وهايبر فيوجن.

من المقرر أن تنعقد النسخة الثانية من "مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3" في نوفمبر من العام المقبل. ومن المتوقع أن يصبح هذا الحدث بحلول عام 2027 واحداً من أكبر الفعاليات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

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