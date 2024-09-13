عاشق أفاعي يواجه الموت بعد لدغة ثعبان كان يربيه

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أُدخل رجل لدغه واحد من أكثر الأفاعي سمية في العالم، إلى المستشفى في حالة خطرة، بعد العثور عليه في منزله في فلورسا بولاية ساوث كارولينا الأمريكية، واكتشفت السلطات أن الرجل عاشق للأفاعي، ويربي أنواعاً خطرة منها كحيوانات أليفة.
ووفق صحيفة "ميترو"، عُثر على بعض أكثر الثعابين رعباً التي يعرفها البشر داخل منزل جيفري ليبوفيتز، بما في ذلك أفعى مامبا خضراء، وأفعى غابون، وأفعى فيردي لاسي، وأفعى موت، وأفعى جرسية شرقية، وأفعيان كوبرا من الغابة السوداء، وأفعى جرسية من نوع غير معروف، بالغتان، وأفعى جرسية استوائية، وأفعى جرسية صغيرة، وثعبان تايبان الداخلي.
وكان ثعبان تايبان هو الذي حاول قتل جيفري والذي لا يزال في حالة خطيرة في المستشفى هذا الأسبوع.
وتحدث جيف كامبر، عالم الأحياء ومتخصص الثعابين في جامعة فرانسيس ماريون، عن مدى خطورة الثعبان تايبان الداخلي، وقال: "إنه يحتوي على مكونات سامة للإنسان بالإضافة إلى مكونات سامة للأعصاب، ومكونات تؤثر على العضلات والقلب أيضاً، لذا فهو سم خطير للغاية وقوي للغاية."
وقال العالم إن سمه يمكن أن يسبب كل شيء من الألم النابض إلى التورم الشديد وتغير لون الجلد، ويمكن للدغة أفعى تايبان الداخلية أن تقتل ما يصل إلى 100 شخص، ولكن لحسن الحظ عالجت خدمات الطوارئ جيفري بمضاد للسم في مكان الحادث.
وتابع جيف: "من المحتمل أن يرغب جسده في التوقف عن العمل قريباً نسبياً، أعتقد أنه على جهاز تنفس، وهذا ما يحتاجه المريض حتى يتمكن من مواصلة التنفس، حيث من المرجح أن يكون الحجاب الحاجز مشلولًا، قد يكون لديه تلف طويل الأمد أو دائم في أعضاء مختلفة".
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