عاشق أفاعي يواجه الموت بعد لدغة ثعبان كان يربيه

MENAFN - Khaberni) خبرني - أُدخل رجل لدغه واحد من أكثر الأفاعي سمية في العالم، إلى المستشفى في حالة خطرة، بعد العثور عليه في منزله في فلورسا بولاية ساوث كارولينا الأمريكية، واكتشفت السلطات أن الرجل عاشق للأفاعي، ويربي أنواعاً خطرة منها كحيوانات أليفة.

ووفق صحيفة "ميترو"، عُثر على بعض أكثر الثعابين رعباً التي يعرفها البشر داخل منزل جيفري ليبوفيتز، بما في ذلك أفعى مامبا خضراء، وأفعى غابون، وأفعى فيردي لاسي، وأفعى موت، وأفعى جرسية شرقية، وأفعيان كوبرا من الغابة السوداء، وأفعى جرسية من نوع غير معروف، بالغتان، وأفعى جرسية استوائية، وأفعى جرسية صغيرة، وثعبان تايبان الداخلي.

وكان ثعبان تايبان هو الذي حاول قتل جيفري والذي لا يزال في حالة خطيرة في المستشفى هذا الأسبوع.

وتحدث جيف كامبر، عالم الأحياء ومتخصص الثعابين في جامعة فرانسيس ماريون، عن مدى خطورة الثعبان تايبان الداخلي، وقال: "إنه يحتوي على مكونات سامة للإنسان بالإضافة إلى مكونات سامة للأعصاب، ومكونات تؤثر على العضلات والقلب أيضاً، لذا فهو سم خطير للغاية وقوي للغاية."

وقال العالم إن سمه يمكن أن يسبب كل شيء من الألم النابض إلى التورم الشديد وتغير لون الجلد، ويمكن للدغة أفعى تايبان الداخلية أن تقتل ما يصل إلى 100 شخص، ولكن لحسن الحظ عالجت خدمات الطوارئ جيفري بمضاد للسم في مكان الحادث.

وتابع جيف: "من المحتمل أن يرغب جسده في التوقف عن العمل قريباً نسبياً، أعتقد أنه على جهاز تنفس، وهذا ما يحتاجه المريض حتى يتمكن من مواصلة التنفس، حيث من المرجح أن يكون الحجاب الحاجز مشلولًا، قد يكون لديه تلف طويل الأمد أو دائم في أعضاء مختلفة".



