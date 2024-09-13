عودة قوية للدوري الإنجليزي.. مواجهات مثيرة في البريمرليغ هذا الأسبوع

بعد 72 ساعة فقط من الإعلان عن تمديد عقد مديره الفني ميكيل أرتيتا، يتطلع أرسنال للعودة إلى طريق الانتصارات ببطولة الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حينما يحل ضيفا على جاره توتنهام هوتسبير بعد غد الأحد، في قمة المرحلة الرابعة للمسابقة.

وأعلن أرسنال أمس الخميس، توقيع أرتيتا على عقد طويل الأمد مع الفريق بشكل رسمي، دون أن يذكر مدة التعاقد مع مدربه الإسباني الذي تولى المسؤولية في كانون الأول/ديسمبر 2019.

وعقب فوزه على وولفرهامبتون وأستون فيلا في أول مرحلتين بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، أضاع أرسنال أول نقطتين في مشواره بالبطولة، بعدما سقط في فخ التعادل 1 / 1 مع ضيفه برايتون، ليصبح في المركز الرابع حاليا بترتيب المسابقة برصيد 7 نقاط.

وسيتعين على أرسنال خوض اللقاء دون عدد من نجومه في مقدمتهم قائده النرويجي مارتن أوديجارد، الذي سيغيب لفترة تصل إلى 3 أسابيع، بسبب تعرضه لإصابة في كاحل القدم خلال مشاركته مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وعاد أوديجارد /25 عاما/ للعاصمة البريطانية لندن للخضوع لفحوص إضافية من قبل الجهاز الطبي لأرسنال.

كما يفتقد أرتيتا أيضا جهود لاعب الوسط ديكلان رايس في ديربي شمال لندن بداعي الإيقاف، بعد حصوله على بطاقة حمراء في لقاء برايتون.

كما تحوم الشكوك بشأن مشاركة الإيطالي ريكاردو كالافيوري بعدما تم استبداله في مباراة منتخب بلاده أمام فرنسا بدوري أمم أوروبا، إثر إصابة في ربلة الساق (السمانة)، وعاد المدافع مبكرا لبدء مرحلة التعافي مع النادي اللندني.

ويهدف أرسنال للحصول على دفعة معنوية قبل أن يفتتح مشواره بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يخرج لملاقاة مضيفه أتالانتا الإيطالي يوم الخميس المقبل.

من جانبه، يأمل توتنهام، صاحب المركز العاشر برصيد 4 نقاط، في مصالحة جماهيره، التي شعرت بخيبة أمل عقب تلقي الفريق هزيمته الأولى في المسابقة هذا الموسم بخسارته 1 / 2 أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد في المرحلة الماضية.

ويبحث فريق المدرب الأسترالي انجي بوستيكوجلو عن تحقيق انتصاره الأول على أرسنال بالدوري الإنجليزي منذ ما يقرب من 4 أعوام، حيث لم يحقق أي فوز على فريق (المدفعجية) منذ أن تغلب عليه 2 / صفر في كانون الأول/ديسمبر 2020 على ملعبه، الذي يستضيف لقائهما المقبل.

في المقابل، يتطلع مانشستر سيتي وليفربول لمواصلة انطلاقتهما المثالية هذا الموسم والحفاظ على العلامة الكاملة، عندما يستضيفان نوتينجهام فورست وبرينتفورد على الترتيب، غدا السبت، وذلك بعد فوزهما في مبارياتهما الثلاث الأولى بالبطولة خلال الموسم الحالي.

وتغلب مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، على تشيلسي وويستهام يونايتد خارج ملعبه، وإيبسويتش تاون في معقله (ملعب الاتحاد)، ليتربع على القمة برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه ليفربول، المتساوي معه في نفس الرصيد.

ورغم البداية الجيدة لمانشستر سيتي في الموسم الحالي، فإن مواجهته أمام برينتفورد، صاحب المركز السادس برصيد 6 نقاط، لن تكون بالسهلة، بالنظر إلى مواجهات الفريقين الأخيرة بالبطولة.

وخلال آخر 6 لقاءات جرت بين الفريقين بالمسابقة، حقق مانشستر سيتي 4 انتصارات مقابل فوزين لبرينتفورد، علما بأن الفريق السماوي لم يتمكن من تجاوز فارق الهدفين على الأكثر في انتصاراته على منافسه خلال تلك السلسلة.

وربما يغيب النجم النرويجي إرلينج هالاند عن المواجهة، حيث كشفت تقارير صحفية أن الإسباني جوسيب جوارديولا، مدرب الفريق، سيسمح للمهاجم الشاب بالحصول على إجازة إنسانية وعدم المشاركة أمام برينتفورد، إذا رغب في ذلك، بسبب وفاة صديقه المقرب.

وكان هالاند هو النجم الأبرز في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما كشر عن أنيابه مبكرا بتربعه على قمة ترتيب هدافي المسابقة برصيد 7 أهداف، بفارق 4 أهداف أمام أقرب ملاحقيه.

وأحرز هالاند ثلاثيتين متتاليتين (هاتريك) أمام إيبسويتش تاون وويستهام، وهدفا وحيدا في شباك تشيلسي، علما بأنه صاحب آخر هدف للفريق السماوي في لقاءاته مع برينتفورد.

ويتطلع مانشستر سيتي لبث الطمأنينة في نفوس جماهيره، قبل مباراته المرتقبة ضد ضيفه إنتر ميلان الإيطالي، يوم الأربعاء القادم في الجولة الأولى لمرحلة الدوري بدوري الأبطال، في إعادة للقائهما بنهائي نسخة البطولة القارية موسم 2022 / 2023، التي حسمها الفريق الإنجليزي لمصلحته.

ويخوض برينتفورد اللقاء بمعنويات مرتفعة، عقب فوزه 3 / 1 على ضيفه ساوثهامبتون في مباراته الأخيرة بالمسابقة، التي توقفت لمدة أسبوعين بسبب مباريات الأجندة الدولية.

وكان الفوز على ساوثهامبتون، ليثبت من خلاله برينتفورد تعافيه من خسارته صفر / 2 أمام مضيفه ليفربول في المرحلة السابقة، في الوقت الذي افتتح فيه مشواره بالبطولة بالفوز 2 / 1 على ضيفه كريستال بالاس.

ويخطط ليفربول لمواصلة تفوقه على نوتينجهام للمباراة الرابعة على التوالي في البطولة، حينما يلاقيه على ملعب (آنفيلد) وسط أنصار الفريق الأحمر، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2019 / 2020.

وجاءت بداية ليفربول مع مديره الفني الهولندي آرني سلوت، الذي تولى المسؤولية هذا الصيف خلفا للألماني يورجن كلوب، على أفضل وجه، بعد الانطلاقة المميزة للاعبيه في الموسم الحالي.

وافتتح ليفربول مشواره في البطولة هذا الموسم بالفوز 2 / صفر على مضيفه إيبسويتش تاون وضيفه برينتفورد، قبل أن يحقق انتصارا ثمينا ومستحقا 3 / صفر على ملعب غريمه التقليدي مانشستر يونايتد في المرحلة الماضية.

ويعول ليفربول على تألق نجمه الدولي المصري محمد صلاح، الذي ساهم بستة أهداف من الأهداف السبعة التي أحرزها الفريق في البطولة هذا الموسم حتى الآن، بعدما أحرز 3 أهداف وقام بصناعة مثلها لزملائه.

وبعدما زار شباك نوتينجهام مرتين في لقاءاته الثلاثة التي خاضها ضده، يطمع صلاح في تسجيل المزيد من الأهداف خلال مباراة الفريقين القادمة، ومواصلة هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي في البطولة هذا الموسم.

وأثار صلاح الجدل بعدما صرح عقب فوز ليفربول على يونايتد، بأن هذا هو موسمه الأخير مع ليفربول، مشيرا إلى أنه لم يفاتحه أحد بشأن تجديد عقده مع الفريق، الذي ينتهي في حزيران/يونيو المقبل.

وقال صلاح لشبكة (سكاي سبورتس)، عقب المباراة التي شهدت صناعته هدفين بخلاف هدفه الذي أحرزه في شباك حارس المرمى الكاميروني أندريه أونانا "لقد أمضيت صيفا جيدا، ووقتًا طويلاً للبقاء مع نفسي والتفكير بشكل إيجابي قليلا، هذا هو آخر موسم لي مع النادي وأريد الاستمتاع به".

أضاف قائد منتخب مصر "لكي أكون منصفا، كنت قادما إلى المباراة التي قد تكون المرة الأخيرة لي في أولد ترافورد. لم يتحدث معي أحد في النادي بشأن العقود. الأمر لا يعود لي، بل متروك للنادي".

وتابع "أشعر بأنني حر في لعب كرة القدم - سنرى ما سيحدث العام المقبل".

وستكون المباراة بمثابة بروفة جيدة لليفربول قبل مواجهته المرتقبة ضد مضيفه ميلان الإيطالي في دوري الأبطال يوم الثلاثاء المقبل على ملعب (سان سيرو).

من ناحيته، يسعى نوتينجهام، صاحب المركز التاسع برصيد 5 نقاط، للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الرابعة على التوالي في المسابقة هذا الموسم، الذي افتتح بالتعادل مع بورنموث ووولفرهامبتون والفوز على ساوثهامبتون.

ويبدو مانشستر يونايتد مطالبا بضرورة التعافي من الكبوة التي تعرض لها مؤخرا في المسابقة، حينما يواجه مضيفه ساوثهامبتون، في افتتاح مباريات المرحلة غدا.

وبعدما تغلب بصعوبة بالغة 1 / صفر على ضيفه فولهام في المباراة الافتتاحية للموسم الحالي للبطولة، خسر مانشستر يونايتد 1 / 2 أمام مضيفه برايتون، ثم صفر / 3 أمام ضيفه ليفربول.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط، ليبتعد سريعا عن مراكز المقدمة في البطولة، التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 20 لقبا.

ومنذ تتويجه بالبطولة خلال موسم 2012 / 2013، لم يتمكن مانشستر يونايتد من ارتقاء منصة التتويج بالدوري الإنجليزي على الإطلاق.

ويأمل مانشستر يونايتد في استغلال البداية الباهتة لساوثهامبتون، الذي لم يحصد أي نقطة في البطولة هذا الموسم حتى الآن، عقب خسارته أمام نيوكاسل ونوتينجهام وبرينتفورد في المراحل الثلاث الأولى، ليصبح في المركز (قبل الأخير).

ويخرج تشيلسي لملاقاة مضيفه بورنموث غدا أيضا، حيث يسعى الفريق الأزرق لعدم إهدار المزيد من النقاط، عقب تعادله مع ضيفه كريستال بالاس في المرحلة الماضية للبطولة.

واستهل تشيلسي مشواره في البطولة هذا الموسم بالخسارة أمام مانشستر سيتي، قبل أن يحقق فوزا كاسحا 6 / 2 على مضيفه وولفرهامبتون في المرحلة الثانية، ليصبح في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط.

أما بورنموث، فيتواجد في المركز الثامن بخمس نقاط، إثر فوزه على إيفرتون وتعادله مع نوتينجهام ونيوكاسل.

وتشهد المرحلة العديد من المواجهات الهامة الأخرى، حيث يلتقي فولهام مع ضيفه ويستهام، وكريستال بالاس مع ليستر سيتي، وبرايتون مع إيبسويتش تاون، وأستون فيلا مع إيفرتون غدا، في حين يلعب وولفرهامبتون مع ضيفه نيوكاسل بعد غد.



