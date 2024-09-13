برشلونة يسعى للثأر من جيرونا في قمة كاتالونية حامية

يبدو برشلونة بقيادة مدربه الجديد الألماني هانزي فليك في وضع مثالي للثأر من جاره الكاتالوني جيرونا حين يحل ضيفا عليه الأحد في المرحلة الخامسة من الإسباني لكرة القدم.

وحقق برشلونة بداية مثالية بقيادة فليك بعد فوزه بجميع مبارياته الأربع الأولى، ما جعله وحيدا في الصدارة بفارق أربع نقاط عن كل من غريمه حامل اللقب وأتلتيكو مدريد وفياريال، وبفارق خمس عن جاره جيرونا الخامس.

وبالتالي، تبدو جميع الظروف ملائمة كي يحقق برشلونة ثأره من جاره الذي تغلب عليه مرتين الموسم الماضي بالنتيجة ذاتها 4-2 حين كان "بلاوغرانا" بقيادة تشافي هرنانديس.

وفي موسمه الرابع فقط في دوري الكبار، حل جيرونا ثالثا خلف برشلونة وريال وضمن المشاركة في دوري الأبطال، وكان طيلة الموسم الند الأقوى لعملاق مدريد في الصراع على اللقب.

ورغم تعثره في الأمتار الأخيرة، فإن فوزه الثاني على برشلونة ضمن له المشاركة التاريخية في مسابقة دوري الأبطال التي يستهل فيها مشواره الأربعاء في ضيافة باريس سان جرمان بطل فرنسا، ومنح ريال لقبه السادس والثلاثين.

لكن الكثير تَغيَّر بين الأمس واليوم، إذ أحدث فليك نقلة نوعية في نتائج برشلونة بقيادة اليافع لامين جمال، الوافد الجديد داني أولمو والهداف المخضرم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

في المقابل، خسر جيرونا الكثير من قوته الضاربة برحيل لاعبين من طراز الهداف الأوكراني أرتيم دوفبيك والبرازيلي سافينيو، ما ترك المدرب ميتشل أمام مهمة صعبة للبحث عن بدائل.

- "قمنا بما خططنا له" –

وبعدما بدأ الموسم بخسارة قاسية أمام أتلتيكو 0-3، استعاد جيرونا توازنه بفوزين تواليا على أوساسونا 4-0 وإشبيلية 2-0، ليظهر أنه قادر على تكرار سيناريو الموسم الماضي.

وقال المدير الرياضي لجيرونا كيكي كارسيل في وقت سابق من الأسبوع الحالي "كان سوق الانتقالات صعبا لأننا خضنا موسما رائعا. كنا ندرك أن فترة الانتقالات ستكون طويلة (من حيث الشعور)".

وتابع "قمنا بما خططنا له، وهو التفكير باللاعبين الذين يمكن أن يغادرونا. خططنا لبعض منهم. بحثنا عن خصائص (في اللاعبين الجدد) تناسب مدربنا استنادا إلى الأسلوب الذي نلعب به".

وتعاقد جيرونا مع الهولندي أرناوت دانجوما، براين خيل، أبل رويس والهولندي دوني فان در بيك بين العديد من الوجوه الجديدة، إضافة إلى أوريول روميو، ابن الـ32 عاما القادم من برشلونة بالذات على سبيل الإعارة.

ولا يمكن للاعب الوسط أن يواجه برشلونة بحسب عقد الإعارة، فيما يحوم الشك أيضا حول مشاركة لاعب الوسط الآخر الفنزويلي يانغل هيريرا بسبب الإصابة.

من جهته، يعاني فليك أيضا من الغيابات بسبب الإصابة قبل السفر إلى موناكو لمواجهة فريق الإمارة الخميس في الحلة الجديدة من دوري أبطال أوروبا، لكن من المتوقع أن يعتمد على أولمو رغم الضربة التي تلقاها خلال مباراة بلاده مع صربيا (0-0) في دوري الأمم الأوروبية.

المعنويات في معسكر "بلاوغرانا" أفضل ما يمكن من دون شك بعد هذه البداية الرائعة التي تضمنت فوزا بسباعية نظيفة على بلد الوليد قبل النافذة الدولية، كما أن عودة غافي إلى التمارين بشكل جزئي بعد غياب طويل بسبب الإصابة تشكل دفعا إضافيا لفريق فليك.

- الأنظار صوب مبابي –

وأفاد نجم الوسط بيدري صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "أننا نعمل بجهد أكبر بكثير من السابق. لا يتراجع مستوى الفريق بعد 70 أو 80 دقيقة، يحافظ على نفس مستوى اللياقة البدنية".

وتوقع كثر أن يكون دفاع ريال عن اللقب سهلا هذا الموسم، لاسيما مع قدوم النجم الفرنسي كيليان مبابي، لكن إذا تمكن برشلونة من الثأر لهزيمتي الموسم الماضي أمام جيرونا، سيعلن عن نفسه بقوة.

وبعد تعادله في اثنين من مبارياته الأربع الأولى، يسافر ريال مدريد إلى سان سيباستيان السبت لمواجهة ريال سوسييداد الذي اكتفى بدوره بأربع نقاط من المراحل الأربع الأولى.

وتتجه الأنظار صوب مبابي الذي افتتح سجله التهديفي مع النادي الملكي في المرحلة الماضية بتسجيله ثنائية الفوز على ريال بيتيس 2-0، وذلك قبل أن يعود ريال إلى ملعبه الثلاثاء لمواجهة شتوتغارت الألماني في دوري الأبطال.

وعلى غرار ريال، يبحث الجار أتلتيكو عن فوز ثالث في خمس مباريات حين يستضيف فالنسيا متذيل الترتيب، آملا أن يتمكن لاعبه الجديد الأرجنتيني خوليان ألفاريس من إيجاد طريقه إلى الشباك للمرة الأولى بألوان "روخيبلانكوس".