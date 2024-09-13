بداية مهتزة لمانشستر يونايتد.. وتين هاج يدعو إلى التريث حتى نهاية الموسم

دعا إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، إلى ضرورة عدم إصدار حكم نهائي بشأن الفريق في الفترة الحالية، لاسيما وأن الموسم مازال في بدايته، مشيرا إلى أنه يتعين الانتظار حتى مايو القادم.

ويعاني من بداية مهتزة في بطولة الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، الذي استهله بفوز صعب 1 / صفر على ضيفه فولهام، قبل أن يخسر 1 / 2 أمام مضيفه برايتون، ثم صفر / 3 أمام ضيفه وغريمه التقليدي ليفربول، ليحصد 3 نقاط فقط بعد خوضه مبارياته الثلاث الأولى في المسابقة خلال الموسم الحالي، محتلا المركز الرابع عشر حاليا.

وقال تين هاج في مؤتمر صحفي عقده في وقت متأخر من مساء أمس الخميس قبل لقاء يونايتد مع مضيفه ساوثهامبتون غدا السبت في افتتاح مباريات المرحلة الرابعة للدوري الإنجليزي الممتاز "سنرى أين سنكون في شهر أيار/مايو القادم. الموسم لا يزال في بدايته".

أضاف تين هاج "هدفنا هو التتويج بالألقاب واحتلال أفضل مركز ممكن في الدوري بالطبع. سنبذل كل ما في وسعنا لنحقق الفوز في كل المباريات، ولنترك الحكم النهائي لشهر أيار/مايو المقبل".

وطالب مدرب يونايتد بعدم الالتفات للأحاديث الخارجية، حيث قال "إنها لا تؤثر علي. أدرك أين نقف الآن وإلى أين نتجه وما يتعين علينا فعله. لقد قلت من قبل إننا نمر بمرحلة انتقالية. ينبغي علينا أن نضم عددا كبيرا من اللاعبين الشباب للفريق، ولانزال ننتظر عودة المصابين".

أوضح المدرب الهولندي "إننا لا نبحث عن أعذار. أعلم جيدا واللاعبون أيضا يعلمون أننا يتعين علينا تحقيق الفوز في كل المباريات بصرف النظر عن جاهزية هذا اللاعب أو ذاك. سنركز في مبارياتنا وسنلعب بعقلية الانتصار في كل اللقاءات".

وفيما يتعلق بإيمان اللاعبين بالمشروع، كشف تين هاج "بالطبع نتائجنا الأخيرة لا تسعد أحدا، ولكن اللاعبين يؤمنون بالمشروع. عندما تنظر إلى جميع المباريات، سترى أننا نسير في الاتجاه الصحيح، ولكن بالطبع بالنظر إلى أننا نمر بفترة انتقالية ونبني فريقا جديدا، فينبغي علينا التحسن".

شدد مدرب مانشستر يونايتد "لدينا لاعبون بشخصيات رائعة، ويمكنك أن تشعر بروح الفريق. بإمكان الجميع رؤية الجودة التي يتمتع بها اللاعبون في التدريبات".

واختتم تين هاج تصريحاته قائلا "يجب علينا أن نفوز بكل المباريات، وهكذا سيكون النهج دائما. هذا لن يتغير".