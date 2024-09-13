لغز وفاة مارادونا مستمر.. تأجيل جديد لمحاكمة المتهمين

أرجأت محكمة أرجنتينية إلى مارس 2025 المحاكمة الجنائية التي طال انتظارها لسبعة من الطاقم الطبي المؤلف من ثمانية أشخاص متهمين بالإهمال في وفاة أسطورة دييغو أرماندو مارادونا.

وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة الشهر المقبل، بعد تأجيل سابق في مايو، لكنها تأجلت مرة جديدة إلى 11 مارس من العام المقبل، وفقا لحكم اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

وتوفي مارادونا الذي قاد الأرجنتين للفوز بمونديال المكسيك 1986، في نوفمبر 2020 عن 60 عاما أثناء تعافيه من جراحة في المخ بسبب جلطة دموية، بعد عقود من مكافحة إدمان الكوكايين والكحول.

تم العثور على نجم نابولي الإيطالي السابق ميتا في السرير بعد أسبوعين من خضوعه لعملية جراحية، في منزل مستأجر في أحد الأحياء الراقية للعاصمة بوينس آيرس حيث تم نقله بعد خروجه من المستشفى. تبين لاحقا أنه توفي جراء تعرضه لنوبة قلبية.

وفي عام 2023، قالت محكمة استئناف أرجنتينية إن جراح الأعصاب ليوبولدو لوك والطبيبة النفسية أغوستينا كوساتشوف وستة آخرين، بما في ذلك الممرضات، سيحاكمون في هذه القضية، ورفضت الاستئناف.

وطلبت إحدى الممرضات، وتدعى جيزيلا داهيانا مدريد، محاكمتها أمام هيئة محلفين منفصلة، وستستمر محاكمتها كما هو مخطط لها في الثاني من أكتوبر المقبل.

واتهم ممثلو الادعاء الطاقم الطبي بتقديم علاج منزلي "متهور" و"ناقص" لمارادونا، في حين خلصت لجنة من 20 خبيرا طبيا شكلها المدعي العام الأرجنتيني في عام 2021 إلى أن "الفتى الذهبي" للكرة المستديرة "كان يملك فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة" مع العلاج المناسب في منشأة طبية مناسبة.

ويواجه أعضاء الطاقم الطبي خطر السجن لمدة تتراوح بين ثمانية أعوام و25 عاما.