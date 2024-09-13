بعد استحواذها على 300 لوحة.. أسطول «تاكسي دبي» يرتفع إلى 6 آلاف مركبة

أعلنت شركة تاكسي دبي استحواذها على 300 لوحة جديدة في المزايدة الأخيرة التي طرحتها هيئة الطرق والمواصلات بدبي، لتعزز مكانتها الريادية كأكبر مشغل لمركبات الأجرة في إمارة دبي، مع زيادة العدد الإجمالي لمركبات الأجرة إلى 6,000 مركبة، وارتفاع حصتها السوقية إلى 46%، وذلك في إطار خطط الشركة التوسعية في قطاع مركبات الأجرة لمواكبة زيادة الطلب على خدماتها.

ومن المتوقع أن يساهم هذا الاستحواذ في تحقيق إيرادات إضافية بقيمة 100 مليون درهم سنوياً، بما يتواءم مع استراتيجة النمو للشركة.

10% نسبة النمو خلال عام 2024

وأشار منصور رحمه الفلاسي الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي إلى أن الاستحواذ على

300 لوحة جديدة يأتي في إطار خطط الشركة التوسعية في أسطولها، والذي شهد خلال عام 2024 نمواً بنسبة بلغت نحو 10%، وهو ما يؤكد مكانتها كأكبر شركة مشغلة في قطاع النقل في دبي، حيث وصل العدد الأجمالي لأسطول مركبات الشركة لما يقارب 9,000 مركبة بما فيها مركبات الأجرة والليموزين والحافلات والدراجات، ويرسّخ قوة مركزها المالي ومقدرتها على التوسّع والاستحواذ، وجاهزيتها في مواكبة الطلب على الخدمات مع النمو السكاني الذي تشهده الإمارة.

زيادة الإيرادات

وأكد منصور رحمه الفلاسي إلى أن هذا الاستحواذ سيلعب دوراً مهماً في زيادة الإيرادات الإجمالية للشركة، بقيمة تصل إلى 100 مليون درهم سنوياً، بما يساهم في تعزيز المستهدفات الاستراتيجية لتاكسي دبي على صعيد الاستدامة المالية من خلال دعم الربحية وتنمية الإيرادات والاستثمار، مشيراً إلى أن 25% من اللوحات التي تم الاستحواذ عليها ستخصص لمركبات الأجرة الكهربائية، بما يراعي أعلى معايير الحفاظ على البيئة والوصول إلى 0 انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.