فريق مركز أبوظبي التقني يشارك في المسابقة العالمية للمهارات في ليون

انطلقت فعاليات المسابقة العالمية للمهارات ليون 2024 في 10 سبتمبر بحضور إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

وتستمر المسابقة حتى 15 سبتمبر الجاري، وتُعد من أكبر الفعاليات العالمية في مجال المهارات الفنية والتقنية.

ويشارك فريق "مهارات الإمارات" تحت مظلة مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في المسابقة العالمية للمهارات 2024، التي تقام في مدينة ليون الفرنسية، ويمثل الفريق نخبة من الشباب الإماراتي في منافسات دولية تهدف إلى إبراز المهارات المهنية والتقنية في مجالات متعددة.

ويمثل الوفد الإماراتي الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إضافة إلى مجموعة من مديري المركز التنفيذيين وخبراء المهارات الذين يشرفون على دعم وتوجيه فريق الإمارات في هذه الفعالية الدولية المرموقة.

ويتنافس 17 متسابقاً ومتسابقة من الإمارات في 16 مهارة متنوعة، تشمل هندسة محركات الطيران وتقنية السيارات والرعاية الصحية والاجتماعية وهندسة الإلكترونيات وغيرها، ما يعكس التزام الإمارات بتطوير مهارات شبابها وإبراز قدراتهم على الساحة العالمية.

تأتي هذه المشاركة في إطار جهود المركز لتعزيز مهارات الشباب الإماراتي وتقديمهم بصفتهم ممثلين مشرفين في المحافل الدولية، ما يعزز مكانة الإمارات مركزاً رائداً في تطوير التعليم والتدريب التقني والمهني.