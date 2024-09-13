حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 9 (كونا) -- الثالث عشر من سبتمبر

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1973 - إشهار جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية لتكون إحدى جمعيات النفع العام بهدف خدمة أعضائها والحفاظ على حقوقهم ورفع مستواهم المهني والأدبي والثقافي.

1997 - الكويت للكراتيه بدر العتيبي يفوز بالميدالية الذهبية واللاعب حسين القطان بالميدالية الفضية لوزن 55 كيلوغراما في بطولة العالم للكراتيه في الفلبين.

2004 - وزارة تبدأ تطبيق السلم التعليمي الجديد (خمس مراحل للابتدائي - أربع مراحل للمتوسط - ثلاث مراحل للثانوي) في العام الدراسي 2004/2005 للمرة الأولى في تاريخ الكويت.

2011 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية قرض مع موريتانيا بقيمة 11 مليون دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع شبكة مياه للشرب.

2022 - وفاة الشاعر عامر السحلول عن عمر ناهز 80 عاما وهو أحد مؤسسي ديوانية شعراء النبط.(النهاية) م ب ر / ن س ن