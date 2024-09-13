حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 13 - 9 (كونا) -- الثالث عشر من سبتمبر
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1973 - إشهار جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية لتكون إحدى جمعيات النفع العام بهدف خدمة أعضائها والحفاظ على حقوقهم ورفع مستواهم المهني والأدبي والثقافي.
1997 - لاعب منتخب الكويت للكراتيه بدر العتيبي يفوز بالميدالية الذهبية واللاعب حسين القطان بالميدالية الفضية لوزن 55 كيلوغراما في بطولة العالم للكراتيه في الفلبين.
2004 - وزارة التربية تبدأ تطبيق السلم التعليمي الجديد (خمس مراحل للابتدائي - أربع مراحل للمتوسط - ثلاث مراحل للثانوي) في العام الدراسي 2004/2005 للمرة الأولى في تاريخ الكويت.
2011 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية قرض مع موريتانيا بقيمة 11 مليون دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع شبكة مياه للشرب.
2022 - وفاة الشاعر عامر السحلول عن عمر ناهز 80 عاما وهو أحد مؤسسي ديوانية شعراء النبط.(النهاية) م ب ر / ن س ن
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