إسبانيا تستضيف اجتماعا إسلاميا-عربيا وأوروبيا لبحث تطبيق حل الدولتين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 13 - 9 (كونا) -- تستضيف إسبانيا اليوم الجمعة اجتماعا لمجموعة الاتصال الإسلامية العربية بشأن قطاع غزة بحضور وزراء خارجية أوروبيين لبحث تطبيق حل الدولتين في مسعى لتسوية الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت مصادر بوزارة الخارجية الإسبانية ان وزير
الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس سيجتمع بمقر الوزارة بالعاصمة مدريد مع مجموعة الاتصال المشكلة من منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية وممثلين أوروبيين بحضور الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في اللقاء الذي يعقد بعنوان (اجتماع مدريد: من أجل تطبيق حل الدولتين).
وأضافت ان المشاركين في الاجتماع سيتناولون قضية حرب الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ووقف إطلاق النار وحشد الدعم الدولي لتطبيق حل الدولتين.
وذكرت ان الاجتماع سيضم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ورئيس الوزراء الفلسطيني وزير الخارجية محمد مصطفى والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه.
وكذلك يشارك فيه وزير الدولة بوزارة الخارجية القطري الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي ووزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي ووكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون السياسية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيراه النرويجي إسبن بارث إيدي والسلوفينية تانيا فاجون والمدير السياسي في وزارة الخارجية الايرلندية جيرار كيون.
ومن المتوقع ان يعقد ألباريس اجتماعات ثنائية مع عدد من المشاركين بعد انتهاء الاجتماع في مقر الوزارة.
وقبل ذلك سيستقبل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز المشاركين في الاجتماع في قصر (لا مونكلوا) الرئاسي لبحث الوضع في الشرق الأوسط ومواصلة جهود الاعتراف بدولة فلسطين.
وهذا الاجتماع هو الثاني الذي تستضيفه إسبانيا بعد اجتماع 29 مايو الماضي عندما استقبل ألباريس عددا من أعضاء مجموعة الاتصال الإسلامية العربية لتأكيد ان حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن في المنطقة مع ضرورة الالتزام بالعمل لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة.
وجاء ذلك الاجتماع بعد يوم واحد من اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية المستقلة بالتزامن مع النرويج وايرلندا وقبل ثلاثة أيام من منح سفارة فلسطين في مدريد كافة الامتيازات والحصانات الدبلوماسية والقنصلية. (النهاية)
ه ن د / ط م ا
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