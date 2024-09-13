Friday, 13 September 2024 02:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسبانيا تستضيف اجتماعا إسلاميا-عربيا وأوروبيا لبحث تطبيق حل الدولتين

9/13/2024 4:56:12 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 13 - 9 (كونا) -- تستضيف إسبانيا اليوم الجمعة اجتماعا لمجموعة الاتصال الإسلامية العربية بشأن قطاع غزة بحضور وزراء خارجية أوروبيين لبحث تطبيق حل الدولتين في مسعى لتسوية الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت مصادر بوزارة الخارجية الإسبانية ان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس سيجتمع بمقر الوزارة بالعاصمة مدريد مع مجموعة الاتصال المشكلة من منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية وممثلين أوروبيين بحضور الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في اللقاء الذي يعقد بعنوان (اجتماع مدريد: من أجل تطبيق حل الدولتين).
وأضافت ان المشاركين في الاجتماع سيتناولون قضية حرب الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ووقف إطلاق النار وحشد الدعم الدولي لتطبيق حل الدولتين.
وذكرت ان الاجتماع سيضم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ورئيس الوزراء الفلسطيني وزير الخارجية محمد مصطفى والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه.
وكذلك يشارك فيه وزير الدولة بوزارة الخارجية القطري الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي ووزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي ووكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون السياسية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيراه النرويجي إسبن بارث إيدي والسلوفينية تانيا فاجون والمدير السياسي في وزارة الخارجية الايرلندية جيرار كيون.
ومن المتوقع ان يعقد ألباريس اجتماعات ثنائية مع عدد من المشاركين بعد انتهاء الاجتماع في مقر الوزارة.
وقبل ذلك سيستقبل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز المشاركين في الاجتماع في قصر (لا مونكلوا) الرئاسي لبحث الوضع في الشرق الأوسط ومواصلة جهود الاعتراف بدولة فلسطين.
وهذا الاجتماع هو الثاني الذي تستضيفه إسبانيا بعد اجتماع 29 مايو الماضي عندما استقبل ألباريس عددا من أعضاء مجموعة الاتصال الإسلامية العربية لتأكيد ان حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن في المنطقة مع ضرورة الالتزام بالعمل لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة.
وجاء ذلك الاجتماع بعد يوم واحد من اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية المستقلة بالتزامن مع النرويج وايرلندا وقبل ثلاثة أيام من منح سفارة فلسطين في مدريد كافة الامتيازات والحصانات الدبلوماسية والقنصلية. (النهاية)

ه ن د / ط م ا



MENAFN13092024000071011013ID1108670046

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث