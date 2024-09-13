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اليابان تنشر مقاتلات بعد رصد طائرتين روسيتين تحلقان حول أجوائها

9/13/2024 4:56:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 13 - 9 (كونا) -- أعلنت اليابان اليوم الجمعة أنها نشرت طائرات مقاتلة بعد رصد طائرتين روسيتين من طراز (تو-142) تحلقان حول أجوائها على طول ساحل اليابان للمرة الأولى منذ خمس سنوات.
وقالت هيئة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع اليابانية في بيان إن الطائرتين الروسيتين حلقتا من البحر قبالة جزيرة أوكي في محافظة شيمان غرب اليابان من صباح الخميس حتى بعد الظهر مرورا بمضيق تسوشيما إلى بحر الصين الشرقي ما دفع قوات الدفاع الذاتي الجوية إلى نشر طائرات مقاتلة.
وأضافت أن الطائرتين اتجهتا بعد ذلك شمالا فوق المحيط الهادئ لإنهاء رحلتهما قبالة جزيرة هوكايدو الشمالية.
وتوصف هذه الحادثة بأنها الأولى منذ يونيو 2019 التي تحلق فيها طائرات عسكرية روسية حول الأرخبيل الياباني. (النهاية)

م ك / ط م ا



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