اليابان تنشر مقاتلات بعد رصد طائرتين روسيتين تحلقان حول أجوائها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طوكيو - 13 - 9 (كونا) -- أعلنت اليابان اليوم الجمعة أنها نشرت طائرات مقاتلة بعد رصد طائرتين روسيتين من طراز (تو-142) تحلقان حول أجوائها على طول ساحل اليابان للمرة الأولى منذ خمس سنوات.
وقالت هيئة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع اليابانية في بيان إن الطائرتين الروسيتين حلقتا من البحر قبالة جزيرة أوكي في محافظة شيمان غرب اليابان من صباح الخميس حتى بعد الظهر مرورا بمضيق تسوشيما إلى بحر الصين الشرقي ما دفع قوات الدفاع الذاتي الجوية إلى نشر طائرات مقاتلة.
وأضافت أن الطائرتين اتجهتا بعد ذلك شمالا فوق المحيط الهادئ لإنهاء رحلتهما قبالة جزيرة هوكايدو الشمالية.
وتوصف هذه الحادثة بأنها الأولى منذ يونيو 2019 التي تحلق فيها طائرات عسكرية روسية حول الأرخبيل الياباني. (النهاية)
م ك / ط م ا
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