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الرئيس الروسي: مستعدون للعمل مع الصين لدفع التعددية القطبية وبناء نظام دولي عادل

9/13/2024 4:56:10 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بكين - 13 - 9 (كونا) -- أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداده للعمل مع الصين في مسعى "لتعزيز التعددية القطبية وبناء نظام دولي قائم على العدالة والقانون الدولي".
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الجمعة إن بوتين أدلى بهذه التصريحات خلال محادثات أمس مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية وانغ يي في سان بطرسبرغ.
وأعرب بوتين عن تطلعه لحضور الصين قمة قادة مجموعة (بريكس) في قازان الشهر المقبل.
وقال إن روسيا والصين تعملان بناء على مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة على تعميق شراكة التنسيق الاستراتيجي الشاملة بينهما في العصر الجديد مشيرا إلى أن التفاعلات على جميع المستويات حافظت على زخمها القوي ويتقدم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات على نحو سلس.
وأكد بوتين استعداد بلاده لاغتنام الذكرى ال75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين هذا العام كفرصة لمتابعة التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا الدولتين وتعزيز مواءمة استراتيجيتي التنمية للبلدين والارتقاء بالعلاقات الروسية-الصينية إلى مستوى جديد.
وأشاد بوتين بدعم الصين لروسيا كرئيسة دورية لمجموعة (بريكس) مؤكدا أن اجتماعا أمنيا لمجموعة (بريكس) حقق نتائج إيجابية وأن الحوار الناجح مع دول الجنوب العالمي أظهر تماما تأثير وقوة المجموعة.
وأعرب عن استعداده لتعزيز التنسيق مع الصين لتوحيد المزيد من دول الجنوب العالمي والدفع معا باتجاه عالم متعدد الأقطاب يفضي إلى بناء نظام دولي يقوم على العدالة والقانون الدولي.
ومن جانبه قال وانغ إن الصين وروسيا تتمتعان بثقة متبادلة متينة وصداقة عميقة مضيفا أنه في ظل التوجيهات الاستراتيجية لزعيمي البلدين حققت شراكة التنسيق الاستراتيجي الشاملة بين الصين وروسيا في العصر الجديد نموا سليما ومطردا.
وأوضح وانغ أن الجانبين عززا التعاون الاستراتيجي وقاوما المواجهة بين الكتل وهو ما يتماشى مع اتجاه العصر والتطلعات المشتركة لعدد كبير من دول الجنوب مضيفا أن الصين مستعدة للحفاظ على التواصل الاستراتيجي مع روسيا وتوحيد المزيد من الدول ذات التفكير المماثل وتعزيز التعددية القطبية العالمية.
وأكد وانغ أن تعاون (بريكس بلس) بدأ بداية جيدة بفضل الجهود المشتركة لجميع الأطراف.
وقال إن الصين في قمة قازان المقبلة وهو أول اجتماع للقادة بعد توسيع (بريكس) ستواصل تقديم الدعم الكامل لروسيا للوفاء بمسؤولياتها كرئيسة للمجموعة وستسعى جاهدة لإنجاح القمة بشكل كامل.
وأكد استعداد الصين للعمل مع شركاء (بريكس) للدفع من أجل عالم متعدد الأقطاب متساو ومنظم وكذا عولمة اقتصادية شاملة ومفيدة عالميا من أجل تقديم المزيد من الإسهامات لبناء مجتمع ومصير مشترك للبشرية.
وفي الوقت نفسه تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضية الأوكرانية.
وأعرب بوتين عن تقديره "للتوافق المكون من ست نقاط" الذي توصلت إليه الصين والبرازيل مجددا تأكيد انفتاح روسيا على المفاوضات فيما أكد وانغ التزام الصين بتعزيز الحل السياسي للأزمة واستعدادها للعمل مع جميع الأطراف لتعزيز صوت موضوعي وعقلاني ومتوازن في المجتمع الدولي.
وقبل الاجتماع التقى بوتين رؤساء الوفود الذين حضروا اجتماع كبار مسؤولي (بريكس) المعنيين بالمسائل الأمنية ومستشاري الأمن القومي. (النهاية)

س ل ق / ط م ا



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