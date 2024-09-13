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ورش فحص المركبات تتحايل على المشترين مقابل 200 ريال - جريدة الوطن السعودية

9/13/2024 4:50:13 AM
(MENAFN- Al Watan) تذمر عدد من مرتادي معارض السيارات في جدة من تحايل ورش فحص المركبات مع بائعيها، حيث تتفق تلك الشركات مع ملاك المركبات التي تُعرض للبيع في السوق على أن يقوم أولئك الملاك وبعد الحصول على مشتر راغب بشراء المركبة بإرشاده إلى ورشة بعينها لإجراء فحص للمركبة فيها، وحين يبادر المشتري بحسن نية للذهاب إلى تلك الورشة لفحص المركبة، تقدم تلك الورشة تقريرا يفيد بأن المركبة في حالة جيدة، ما يشجع المشتري على شرائها، لتظهر النتيجة بعد ذلك ربما بفترة قصيرة جداً بأن المركبة معيبة.
وتتقاضى تلك الورش نحو 200 ريال من المالك الأول لتقديم تقرير فحص غير دقيق ويخفي العيوب وذلك عند إتمام عملية البيع.
نصب واحتيال
أوضح سالم القحطاني أنه تعرض لعملية نصب واحتيال من قبل إحدى الورش التي تتولى إجراء فحص للمركبات قبل الشراء، ويبين أنه اشترى مركبة وبعد فحصها في ورشة رشحها البائع، وأنه وبحسن نيه ذهب لفحص المركبة في تلك الورشة، وحصل منها على تقرير يفيد بأنها بحالة جيدة ما دفعه إلى إتمام الشراء.
وأوضح ((منذ الأسبوع الأول لامتلاكي المركبة بدأت عيوبها تظهر))، مبينا أنه زار إحدى الورش لمعرفة سبب ظهور أصوات مرتفعة من محرك المركبة، وعرف من صاحب الورشة أن المحرك بحاجة إلى ((توضيب)) لأنه تالف تقريبا، وقال ((أكد لي الميكانيكي أن محرك المركبة بحاجة إلى توضيب للتخلص من الأجزاء التالفة واستبدالها بأخرى جديدة كي تعود السيارة إلى عملها الطبيعي)).
وأضاف ((عملية توضيب المحرك مكلفة ماديا، ناهيك عن الوقت الذي يستغرقه الإصلاح، ثم من يعلم، ما إن كانت ستعود إلى حالتها الطبيعية أم ستبقى تعاني خللا هنا وآخر هناك)).
كشف التحايل
من جهته، أكد صالح بدر أن عددا من ورش فحص المركبات في معارض السيارات في جدة تتحايل على الزبائن بالاتفاق مع ملاك المركبات الراغبين في البيع وذلك بأخذ مبلغ مالي من مالك المركبة وقدره 200 ريال، ومن ثم تقوم بإجراء الفحص وإظهار المركبة على أنها بحالة جيدة، حتى لو كانت على عكس ذلك، حيث قد يكون في المركبة أعطال يتم التحايل عليها وعدم ذكرها في تقرير الفحص.
وأشار إلى أنه عرض مركبة أراد شرائها من أحد معارض السيارات في جدة على ورشة اختارها مالك السيارة مستغلا أنه هو الذي سيدفع مقابل فحصها، وجاءت نتيجة الفحص لتقول إن المركبة سليمة، وليس فيها أعطال جوهرية إلا أعطال بسيطة في الأنوار، وقال ((بعد إتمام الشراء بدأت تظهر العيوب فاضطررت إلى اللجوء إلى أحد مراكز الصيانة، وهناك فوجئت أن المركبة يوجد بها عطل وهو أن الهيكل القاعدي أو مجموعة التحريك أو الشاصي الذي يضمن تماسك ومتانة السيارة))مضروب((نتيجة حادث مروري ويحتاج تصليحه إلى مبلغ لا يقل عن الـ4 آلاف ريال، فاضطررت إلى أن أوقفها واتركها مركونة أمام المنزل دون أن أستفيد منها)).
تواطؤ مع الملاك
يشير شريف مصعب وهو عامل في مركز صيانة للمركبات إلى أن هناك ورشا في معارض السيارات في جدة فيها عمالة تتواطأ مع ملاك المركبات قبل عرضها للبيع في حراج السيارات، حيث يقضي الاتفاق بين الطرفين أن يحضر المشتري المركبة التي يرغب بشرائها إلى ورشة الكشف، ويعمل العامل على إظهار المركبة على أنها بحالة جيدة، ويأخذ مقابلا ماديا لعمله هذا 200 ريال بعد إتمام عملية البيع.
وأوضح ((لا بد أن يكون هناك آلية تمنع تلك المراكز والورش من التحايل والاتفاق مع ملاك المركبات على إخفاء عيوبها غير الظاهرة عن المشتري الذي يتورط بعد اكتشافه أنه وقع ضحية لعملية احتيال)).
أساسيات قبل الشراء
يؤكد نادر عبدالرحمن وهو عامل في مركز صيانة للكشف على المركبات قبل شرائها أن هناك أساسيات لا بد أن يعرفها المشتري قبل أن يشتري مركبة مستعملة، منها فحص الحالة العامة للمحرك، حيث إذا شاهد الزيوت متناثرة فلا بد من تغيير مركز الصيانة في حالة أظهر المركز أن المركبة بحالة جيدة.
وقال ((لا بد للمشتري من فحص زيت المحرك، فاذا كان لون الزيت يميل إلى اللون الحليبي، أو يظهر زيتا رماديا أو رغويا، فقد يشير ذلك إلى أن المحرك يعاني خلل خلط الزيت مع الماء داخل المحرك، وهنا عليه أن يعرف أن هناك عطلا كبيرا في المركبة)).
وتابع ((من المهم أن يكون المشتري على دراية في فهم الأعطال التي قد تؤثر على المركبة بعد شرائها، وعليه أن يفحصها في أكثر من مركز صيانة أو أكثر من ورشة حتى يضمن سلامتها)).
مخالفة تستحق العقوبات
يبين المهندس ميكانيكي عمر الرحيلي أن اتفاق ورش الميكانيك والصيانة مع ملاك المركبات الراغبين ببيع مركباتهم يعد مخالفة جسيمة لا بد من محاسبة أصحاب الورش عليها حتى لا يتكرر الأمر، ويكون المشتري هو الضحية.
وأوضح ((يجب على المشتري أن يركز في عملية الفحص على فحص الهيكل السفلي للسيارة، والحجرة الداخلية للمركبة، وزيت ناقل الحركة والقابض، وفحص النظام الكهربائي، والفحص الخارجي، وجميع هذه الإجراءات لا بد أن يقوم بها مركز متخصص ومعروف لفحص المركبات، وألا ينساق خلف ما يختاره البائع، حيث يقوم المشتري باختيار المركز الذي يرى أنه مناسب، وأنه سيعطيه تقريرا صادقا ودقيقا وحقيقيا عن وضع المركبة التي يريد شراءها)).
غش المستهلك
يرى قانونيون أن الغش الذي تمارسه الورش والمراكز بإيهام المشتري أن المركبة سليمة قد يندرج تحت إطار المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري، التي تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد عن 3 سنوات، أو بهما معًا – إذا اقترن فعل الخداع - أو الشروع فيه - باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة، أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو قياسه أو كيله أو ((فحصه)) غير صحيحة.
وتشدد التعلميات الرسمية على عدم التهاون في تطبيق الأنظمة على المخالفين والمتورطين في غش وخداع المستهلكين، مبينة أن إخفاء وكالات وشركات بيع السيارات أي عيوب على المشترين تعرضها إلى عقوبات صارمة وفقاً لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.
وكانت وزارة التجارة قد سبق لها أن ضبطت مخالفات عدد من الوكلاء الذين ثبت قيامهم بإجراء إصلاحات على بعض السيارات المتضررة، ومن ثم إعادة بيعها على أنها جديدة دون إشعار المشترين بذلك، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين في حينه.
تجارب خارجية
تعتمد بعض الدول تجارب مختلفة في كيفية تجنب المستهلك مغبة أن يكون ضحية لغش من قبل الورشات أو غيرها، حيث يعمد بعضها إلى جعل تقرير الورشة ملزما لها بمعنى أن تكون ضامنا لما ورد في تقريرها لفترة قد تتراوح بين الشهر والـ6 أشهر، وفي حال ظهور عيب كان من الواجب على الورشة اكتشافه في حينها فإنها تكون ملزمة بإصلاحه.
حقوق المستهلك عند التأكد من حالة غش تجاري
* المطالبة بالتعويض وشروط إعادة القيمة:
ـ يحق للمستهلك الذي أصابه ضرر من الغش التجاري حق طلب التعويض أمام الجهة القضائية
ـ يحـق للمسـتهلك تقديـم طلـب إعـادة قيمـة المنتـج المغشـوش لجهـة الضبـط المختصـة خـلال مـدة لا تتجـاوز 30 يوما من تاريخ الشراء ما لم ينص الاتفاق أو التزامــات البائــع أو اكتشاف العيب مدة أطول.
أحكام من نظام مكافحة الغش التجاري
* المادة الثانية
يعد مخالفًا لأحكام هذا النظام كل من:
خدع - أو شرع في الخداع - بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:
أ - ذاتية المنتج، أو طبيعته، أو جنسه، أو نوعه، أو عناصره، أو صفاته الجوهرية.
ب - مصدر المنتج.
ج - قدر المنتج، سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار.
* المادة السادسة عشرة
يعاقب بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا، كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام.
* المادة الثامنة عشرة
يعاقب بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات، أو بهما معًا – في الحالتين الآتيتين:
إذا اقترن فعل الخداع - أو الشروع فيه - باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة، أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو قياسه أو كيله أو ((فحصه)) غير صحيحة.

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