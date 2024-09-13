برزت Valkey كبديل مفتوح المصدر رائد لـ Redis بعد نزاع إعادة الترخيص

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة Percona ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال برمجيات وخدمات قواعد البيانات مفتوحة المصدر على مستوى المؤسسات، عن إصدار تقرير بحثي جديد بعنوان "مخازن القيمة الرئيسية: اتجاهات التبني من خلال عدسة Valke ". يكشف التقرير عن عدد من الرؤى الأولى من نوعها في الصناعة حول مشاعر العملاء فيما يتعلق بقرار Redis بإلغاء حالة المصدر المفتوح لبرنامج تخزين البيانات ذات القيمة الرئيسية الشهير - مما أجبر قاعدة عملائها الواسعة على تجديد غير مخطط له لعملياتهم التجارية. ويقيس التقرير أيضًا كيف أثر هذا القرار على وعي العملاء واهتمامهم وتبنيهم لبدائل Redis - وأبرزها مشروع Valkey مفتوح المصدر الذي تقوده مؤسسة Linux.

لقد كان Redis هو مخزن القيمة الرئيسية المهيمن، والذي تم استخدامه من قِبل 67% من المشاركين في الدراسة. في وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة Redis رسميًا عن نيتها التخلي عن ترخيص Berkeley Software Distribution‏ (BSD) مفتوح المصدر والمكون من ثلاثة بنود لصالح تراخيص "متاحة المصدر" أكثر تقييدًا. إن هذا التحول بعيدًا عن الاستخدام غير المقيد وغير المكلف لبرنامج Redis يفرض عبئًا ماليًا ثقيلاً على المؤسسات التي لديها قاعدة بيانات Redis كبيرة. تدرس الدراسة الجديدة التي أجرتها شركة Percona كيفية تفاعل الشركات بمختلف أحجامها مع التغيير.

إن إعادة تصنيف ترخيص Redis يفرض معضلة كبيرة على القادة التنفيذيين: هل يبدؤون في دفع رسوم الترخيص لاستخدام البرامج التي تم الوعد منذ فترة طويلة بأنها ستكون مجانية وغير مقيدة؛ أو الالتزام بتحويل عمليات قاعدة البيانات بعيدًا عن مخزن القيمة الرئيسية القياسي في الصناعة إلى خيارات بديلة. وتأتي هذه الكارثة التي تواجهها قيادة المؤسسات في وقت يتسم بمناقشة أوسع نطاقًا حول دور البرمجيات مفتوحة المصدر، وخاصة في عالم المخاطر العالية المتمثل في تطوير النماذج للذكاء الاصطناعي التقليدي والتوليدي.

النتائج الرئيسية والنتائج المستخلصة

قال أكثر من 70% من المشاركين الذين استخدموا Redis إن التحول في ترخيص Redis دفعهم إلى البحث عن بدائل. وعلى الرغم من وجود العديد من الخيارات المتاحة بالفعل في السوق -بما في ذلك DragonflyDB، وKeyDB، وSkytable- يبدو أن المستحوذ الأكثر احتمالاً على حصة Redis السابقة في السوق هي Valkey. تم الإعلان عن مشروع Valkey في مارس 2024، وهو عبارة عن شوكة Redis يتم تطويرها بهدف توفير وصول مستمر لمستخدمي Redis إلى بديل مفتوح المصدر لمخزن القيمة الرئيسية الشهير في الذاكرة. تجد الدراسة أن أغلبية كبيرة من مستخدمي Redis الذين شملهم الاستطلاع (75%) يقومون إما باختبار Valkey أو يفكرون في استخدامه أو اعتمدوه بالفعل.

في حين أن حالة المصدر المفتوح لبدائل Redis هي محرك للمنظمات التي تبحث عن خيارات مجانية، فإن الاهتمام بمشروع Valkey قد يكون أيضًا ناتجًا عن قائمته الرائعة من المنظمات الداعمة. بالإضافة إلى قيادتها من قِبل مؤسسة Linux، تلقت Valkey تأييدات والتزامات من كبار اللاعبين في الصناعة مثل Amazon Web Services‏ (AWS)، وGoogle Cloud، وOracle، وEricsson، وPercona. ونتيجة لذلك، ازداد الوعي بمشروع Valkey بشكل كبير منذ إنشائه، حيث قال أكثر من 63% من المشاركين إنهم كانوا على علم بالمشروع منذ ظهوره لأول مرة في وقت سابق من هذا العام.

عند تحليل الاهتمام والتبني لـ Valkey بناءً على حجم المؤسسة، ظهر اتجاه واضح. في حين أن الشركات من جميع الأحجام تبنت أو تحقق في التحول إلى Valkey، فإن المنظمات التي لديها بصمات بيانات أكبر كانت أكثر احتمالية بشكل كبير من نظيراتها الأصغر لبدء التحول بالفعل: 83% من الشركات الكبيرة اعتمدت أو تستكشف Valkey بشكل نشط. وتتبع الشركات ذات الحجم الأصغر هذا النهج، وإن بدرجة أقل: وقد انتقل 70% من اللاعبين في السوق المتوسطة و77% من الشركات الصغيرة أيضًا إلى Valkey أو يفكرون في القيام بذلك.

وجدت الدراسة أيضًا أن الدعم التشغيلي هو اعتبار حاسم عند اعتماد مشاريع مفتوحة المصدر مثل Valkey. تخطط أكثر من ثلاثة أرباع (76%) المؤسسات للاعتماد على دعم المؤسسات من جهات خارجية، مما يؤكد أهمية البنية الأساسية القوية للدعم من أجل نجاح البدائل مفتوحة المصدر في بيئات الإنتاج.

الدروس المستفادة وما ينتظر Valkey في المستقبل

إن مشهد الترخيص معقد، مع وجود مجموعة متنوعة لا حصر لها تقريبًا من التراخيص المتاحة، وكل منها يقع في موقع فريد على طول استمرارية نماذج التوزيع مفتوحة المصدر والملكية. لا تعد شركة Redis هي الشركة الأولى التي تُتهم بممارسة "الإغراء والتبديل"، حيث يقوم بائعو البرامج إما بتضليل المستخدمين بشكل نشط أو يتعمدون التكتم على أهدافهم وخططهم ونواياهم طويلة الأجل لشركتهم ومشاريعهم مفتوحة المصدر، ولكنها الشركة الأحدث التي تسحب التزامها تجاه الجمهور.

قالت Ann Schlemmer، الرئيسة التنفيذية لشركة Percona، الشركة الرائدة في مجال البرمجيات مفتوحة المصدر: "نحن لا نعارض أي منظمة تختار توزيع برمجياتها باستخدام تراخيص خاصة".“ومع ذلك، فإن مشكلة Redis لا تتعلق بالمصدر المفتوح مقابل الملكية؛ إنها مسألة شفافية في مقابل الخداع. إذا كانت قصة Redis وValkey تعلم رواد الأعمال الشباب في مجال التكنولوجيا أي شيء، فأنا آمل أن يتذكروا أن الشفافية والصدق والاتساق أمور لا تقدر بثمن بالنسبة لعملائك. لذلك، تعامل بحكمة واجعل الانفتاح فضيلة، بغض النظر عما إذا كان ذلك يتضمن ترخيصًا مفتوح المصدر أم لا".

وتأخذ مؤسسة Linux هذه المشاعر أيضًا على محمل الجد، حيث سبق أن أعلنت صراحةً عن خططها للمشروع وكيفية توزيعه إلى الأبد.

كتبت المؤسسة في إعلانها الرسمي عن المشروع: "لمواصلة تحسين هذه التكنولوجيا المهمة والسماح بالتوزيع غير المقيد للمشروع، أنشأ المجتمع Valkey، وهو متجر مفتوح المصدر وعالي الأداء للقيمة الرئيسية". "تدعم Valkey أنظمة Linux وmacOS وOpenBSD وNetBSD وFreeBSD... في مؤسسة Linux، ستتبع Valkey نموذج حوكمة مفتوحًا، مع الحفاظ على مجتمعها والترحيب بجميع المستخدمين والمساهمين. وقد نجح المشروع بالفعل في تشكيل لجنة قيادية فنية مكونة من العديد من المساهمين السابقين في Redis، كما أعرب مئات الأعضاء الآخرين في المجتمع عن نياتهم في دعم Valkey.

لإلقاء نظرة فاحصة على التقرير الكامل، ترجى زيارة Percona هنا .

لمعرفة المزيد عن Valkey، ترجى زيارة المشروع على GitHub .

حول Percona

Percona هي شركة عالمية لبرمجيات قاعدة البيانات مفتوحة المصدر والدعم والخدمات. تلتزم المنظمة بمساعدة الشركات على التأكد من أن قواعد بياناتها والتطبيقات التي تعتمد عليها آمنة ومتوافقة وفعالة ومتوفرة بدرجة كبيرة. من خلال مزيج فريد من الخبرة في قواعد البيانات والبرمجيات مفتوحة المصدر على مستوى المؤسسات، تُمكِّن Percona المنظمات من حرية الاختيار، وحرية الإبداع، وحرية الابتكار بسرعة أثناء نموها. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .

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