Intelsat تبث الألعاب الصيفية في البرازيل باستخدام خدمة IP الأرضية الجديدة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- نجحت شركة Intelsat ، الجهة المُشغَّلة لواحدة من أكبر شبكات الأقمار الصناعية والشبكات الأرضية المتكاملة في العالم، في توفير خدمة IntelsatOne IP الهجينة المبتكرة عبر قارتين، والتي تنقل محتوى فيديو مباشر من دورة الألعاب الصيفية الشهيرة في باريس إلى البرازيل بشكلٍ سلس.
صرَّح Pascale Fromont، نائب الرئيس والمدير العام لقطاع الإعلام في Intelsat قائلاً: "يبحث المذيعون والمبرمجون عن بدائل موثوق بها وفعَّالة من حيث التكلفة للمساهمة في توزيع بث الفيديو إقليميًا وعالميًا، بما في ذلك المحتوى البارز عالي القيمة مثل الألعاب الصيفية". "منذ إطلاقه في عام 2023، صُمِّم IntelsatOne IP بشكلٍ فريد لزيادة نطاق ومرونة شبكة الوسائط الهجينة العالمية من Intelsat، مما يوفر للعملاء المزيد من الخيارات لتوزيع الفيديو والمساهمة فيه، وأنظمة النسخ الاحتياطي والتعافي في مرحلة ما بعد الكوارث."
استعرضت شركة Intelsat خدمة IntelsatOne IP باعتبارها خدمة للتعافي في مرحلة ما بعد الكوارث خلال دورة الألعاب الصيفية التي استمرت لمدة أسبوعين في باريس. لإرسال بث الفيديو المباشر إلى محطة بث داخل البرازيل، قامت شركة Intelsat بتوصيل بث النقل الآمن والموثوق به إلى نقطة التواجد (PoP) الخاصة بـ IntelsatOne في باريس. ومن هناك، تم نقل الفيديو عبر شبكة IntelsatOne IP الأرضية إلى نقطة التواجد (PoP) التابعة لشركة Intelsat في ريو دي جانيرو حيث تم تسليمه إلى شبكة الإنتاج المحلية. أفاد العميل بانخفاض زمن الانتقال وزيادة مستويات الكفاءة عند مقارنته بإرسال المحتوى عبر الإنترنت العام.
تم دمج IntelsatOne IP بشكلٍ كامل في البنية التحتية الهجينة التي تجمع بين الأقمار الصناعة والكابلات الأرضية لشركة Intelsat، ويوفر طبقة جديدة لإدارة الفيديو ببرنامج IP العالمي لشبكة الألياف الأرضية الموجودة. وهذا من شأنه أن يوفر لعملاء الوسائط المزيد من خيارات الاتصال في توزيع المحتوى. تُمكِّن الاستخدامات المتنوعة لـ IntelsatOne IP العملاء من توزيع المحتوى من خلال اتصال هجين يجمع بين الأقمار الصناعة والكابلات الأرضية، بالإضافة إلى توفير نظام نسخ احتياطي أو التعافي في مرحلة ما بعد الكوارث.
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نبذة عن شركة Intelsat
ينصب تركيز فريق Intelsat العالمي الذي يضم نخبة من المتخصصين على توفير اتصالات سلسة وآمنة ومعتمدة على الأقمار الصناعية للحكومة والمؤسسات غير الحكومية والعملاء التجاريين عن طريق شبكة الشركة العالمية من الجيل التالي والخدمات المُدارة. كما تُمكِّن Intelsat الأشخاص من استخدام أدواتهم للتحدث عبر المحيطات والرؤية عبر القارات والاستماع عبر السماوات بغية التواصل والتعاون والتعايش، متبعة في ذلك منهج رأب الفجوة الرقمية عن طريق تشغيل واحد من أكبر أساطيل الأقمار الصناعية والبنى التحتية وأكثرها تقدمًا في العالم. والشركة إذ تقدم خدمات متميزة وفائقة لعملائها وللكوكب، فقد احتلت مكانة بارزة في مجال صناعة الأقمار الصناعية، وذلك منذ تأسيسها قبل ستة عقود من الزمن. هذا، واعتمادًا على إرث عريق من الابتكار والتركيز على مواجهة تحديات جديدة، ينصب تركيز فريق Intelsat على الأعمال المهمة في الفضاء حيث يحدثون تغييرًا جذريًا في المجال ويتقلدون منصب القيادة في التحول الرقمي للصناعة.
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