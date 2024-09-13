Intelsat تبث الألعاب الصيفية في البرازيل باستخدام خدمة IP الأرضية الجديدة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- نجحت شركة Intelsat ، الجهة المُشغَّلة لواحدة من أكبر شبكات الأقمار الصناعية والشبكات الأرضية المتكاملة في العالم، في توفير خدمة IntelsatOne IP الهجينة المبتكرة عبر قارتين، والتي تنقل محتوى فيديو مباشر من دورة الألعاب الصيفية الشهيرة في باريس إلى البرازيل بشكلٍ سلس.

صرَّح Pascale Fromont، نائب الرئيس والمدير العام لقطاع الإعلام في Intelsat قائلاً: "يبحث المذيعون والمبرمجون عن بدائل موثوق بها وفعَّالة من حيث التكلفة للمساهمة في توزيع بث الفيديو إقليميًا وعالميًا، بما في ذلك المحتوى البارز عالي القيمة مثل الألعاب الصيفية". "منذ إطلاقه في عام 2023، صُمِّم IntelsatOne IP بشكلٍ فريد لزيادة نطاق ومرونة شبكة الوسائط الهجينة العالمية من Intelsat، مما يوفر للعملاء المزيد من الخيارات لتوزيع الفيديو والمساهمة فيه، وأنظمة النسخ الاحتياطي والتعافي في مرحلة ما بعد الكوارث."

استعرضت شركة Intelsat خدمة IntelsatOne IP باعتبارها خدمة للتعافي في مرحلة ما بعد الكوارث خلال دورة الألعاب الصيفية التي استمرت لمدة أسبوعين في باريس. لإرسال بث الفيديو المباشر إلى محطة بث داخل البرازيل، قامت شركة Intelsat بتوصيل بث النقل الآمن والموثوق به إلى نقطة التواجد (PoP) الخاصة بـ IntelsatOne في باريس. ومن هناك، تم نقل الفيديو عبر شبكة IntelsatOne IP الأرضية إلى نقطة التواجد (PoP) التابعة لشركة Intelsat في ريو دي جانيرو حيث تم تسليمه إلى شبكة الإنتاج المحلية. أفاد العميل بانخفاض زمن الانتقال وزيادة مستويات الكفاءة عند مقارنته بإرسال المحتوى عبر الإنترنت العام.

تم دمج IntelsatOne IP بشكلٍ كامل في البنية التحتية الهجينة التي تجمع بين الأقمار الصناعة والكابلات الأرضية لشركة Intelsat، ويوفر طبقة جديدة لإدارة الفيديو ببرنامج IP العالمي لشبكة الألياف الأرضية الموجودة. وهذا من شأنه أن يوفر لعملاء الوسائط المزيد من خيارات الاتصال في توزيع المحتوى. تُمكِّن الاستخدامات المتنوعة لـ IntelsatOne IP العملاء من توزيع المحتوى من خلال اتصال هجين يجمع بين الأقمار الصناعة والكابلات الأرضية، بالإضافة إلى توفير نظام نسخ احتياطي أو التعافي في مرحلة ما بعد الكوارث.

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نبذة عن شركة Intelsat

ينصب تركيز فريق Intelsat العالمي الذي يضم نخبة من المتخصصين على توفير اتصالات سلسة وآمنة ومعتمدة على الأقمار الصناعية للحكومة والمؤسسات غير الحكومية والعملاء التجاريين عن طريق شبكة الشركة العالمية من الجيل التالي والخدمات المُدارة. كما تُمكِّن Intelsat الأشخاص من استخدام أدواتهم للتحدث عبر المحيطات والرؤية عبر القارات والاستماع عبر السماوات بغية التواصل والتعاون والتعايش، متبعة في ذلك منهج رأب الفجوة الرقمية عن طريق تشغيل واحد من أكبر أساطيل الأقمار الصناعية والبنى التحتية وأكثرها تقدمًا في العالم. والشركة إذ تقدم خدمات متميزة وفائقة لعملائها وللكوكب، فقد احتلت مكانة بارزة في مجال صناعة الأقمار الصناعية، وذلك منذ تأسيسها قبل ستة عقود من الزمن. هذا، واعتمادًا على إرث عريق من الابتكار والتركيز على مواجهة تحديات جديدة، ينصب تركيز فريق Intelsat على الأعمال المهمة في الفضاء حيث يحدثون تغييرًا جذريًا في المجال ويتقلدون منصب القيادة في التحول الرقمي للصناعة.

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