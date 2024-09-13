تغيير العلامة التجارية لشركة Microvention إلى Terumo Neuro يعكس التركيز الموسع والنمو الإستراتيجي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة MicroVention، الشركة العالمية الرائدة في مجال الابتكار في مجال الأوعية الدموية العصبية والتابعة بالكامل لشركة Terumo Corporation، عن تغيير علامتها التجارية رسميًا إلى Terumo Neuro، على أن يسري مفعول هذا التغيير على الفور. يشير تغيير الاسم هذا إلى فصل جديد في تطور الشركة مع الحفاظ على التزامها الثابت بإنشاء وتسويق ابتكارات رائدة في مجال الرعاية العصبية الوعائية.

تأسست شركة MicroVention في عام 1997 واستحوذت عليها شركة Terumo Corporation في عام 2006، وكانت في طليعة تطوير التقنيات التي تدعم جراحي الأوعية الدموية العصبية في الحفاظ على صحة الدماغ واستعادتها. ومع تحولها إلى Terumo Neuro، تستعد الشركة لمواصلة إرثها في الابتكار مع التركيز المتزايد على دفع النمو المؤثر والاستفادة من موارد Terumo العالمية وسمعتها.

علق Carsten Schroeder، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Terumo Neuro، على إعادة تسمية العلامة التجارية: "يعكس هذا التحول نمونا كشركة وثقة شركة Terumo في مستقبلنا. لمدة ثمانية عشر عامًا، حافظنا على علامتنا التجارية المستقلة باسم MicroVention، والآن، باعتبارنا Terumo Neuro، نقوم بالجمع بين الأفضل من MicroVention مع القوة الكاملة ودعم عائلة Terumo. ستبقى ثقافتنا وسرعة الابتكار والتركيز على التقنيات التي تغير قواعد اللعبة والتعاون الوثيق مع الأطباء دون تغيير".

وتابع: "ما سيتطور هو شراكة أعمق مع Terumo، وهي علامة تجارية مرئية جديدة، وهوية علامة تجارية أكثر تحديدًا تحت اسمنا وشعارنا الجديدين، "Terumo Neuro: التأثير المغير لقواعد اللعبة". "إن إستراتيجيتنا تتوسع إلى ما هو أبعد من تركيزنا الأساسي على السكتة الدماغية النزفية والإقفارية وحلول الوصول لتشمل استمرارية رعاية المرضى المصابين بأمراض الأوعية الدموية العصبية".

بصفتنا Terumo Neuro، ستواصل الشركة تعاونها الوثيق مع كبار الأطباء في جميع أنحاء العالم، وترجمة الرؤى السريرية إلى تقنيات تعزز نتائج المرضى. وأكد Schroeder أن الحمض النووي للشركة يظل متجذرًا في الابتكار لعلاج السكتة الدماغية الإقفارية والسكتة الدماغية النزفية والوصول إليها، مع التوسع في مجالات أوسع من الرعاية العصبية الوعائية.

حول Terumo Neuro (سابقًا . MicroVention، Inc )

نحن في هذا المجال لإنشاء وتقديم تأثير يغير قواعد اللعبةTM - الابتكارات التي تعيد تعريف ما هو ممكن في علاج الأوعية الدموية العصبية من أجل تطوير ممارسة الطبيب ونتائج المرضى بشكل هادف. تأسست Terumo Neuro في عام 1997 باسم MicroVention واستحوذت عليها شركة Terumo Corporation في عام 2006، وتقدم أكثر من ثلاثين منتجًا لعلاج تمدد الأوعية الدموية الدماغية والسكتة الدماغية الإقفارية وأمراض الشريان السباتي والتشوهات العصبية الوعائية. يقع المقر الرئيسي لشركة Terumo Neuro في كاليفورنيا، ويتم بيع منتجاتها في أكثر من سبعين دولة من خلال منظمة المبيعات المباشرة بالإضافة إلى شراكات التوزيع الإستراتيجية. تقع مرافق التصنيع في أليسو فيجو بكاليفورنيا وسان خوسيه بكوستاريكا. لمزيد من المعلومات حول Terumo Neuro، ترجى زيارة .

حول Terumo Corporation

Terumo (مدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز:4543) هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الطبية وقد التزمت "بالمساهمة في المجتمع من خلال الرعاية الصحية" لمدة 100 عام. شركة Terumo مقرها في طوكيو وتعمل على مستوى العالم، وتوظف أكثر من 30,000 موظف في جميع أنحاء العالم لتقديم حلول طبية مبتكرة في أكثر من 160 دولة ومنطقة. بدأت الشركة كشركة مصنعة لمقياس الحرارة الياباني وتدعم الرعاية الصحية منذ ذلك الحين. الآن، تتراوح محفظة أعمالها الواسعة من التدخل الوعائي والحلول الجراحية القلبية، وتكنولوجيا نقل الدم والعلاج الخلوي، إلى المنتجات الطبية الأساسية للممارسة السريرية اليومية. وستسعى شركة Terumo أيضًا إلى أن تكون ذات قيمة للمرضى والمهنيين الطبيين والمجتمع ككل.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.