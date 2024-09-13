تغيير العلامة التجارية لشركة Microvention إلى Terumo Neuro يعكس التركيز الموسع والنمو الإستراتيجي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة MicroVention، الشركة العالمية الرائدة في مجال الابتكار في مجال الأوعية الدموية العصبية والتابعة بالكامل لشركة Terumo Corporation، عن تغيير علامتها التجارية رسميًا إلى Terumo Neuro، على أن يسري مفعول هذا التغيير على الفور. يشير تغيير الاسم هذا إلى فصل جديد في تطور الشركة مع الحفاظ على التزامها الثابت بإنشاء وتسويق ابتكارات رائدة في مجال الرعاية العصبية الوعائية.
تأسست شركة MicroVention في عام 1997 واستحوذت عليها شركة Terumo Corporation في عام 2006، وكانت في طليعة تطوير التقنيات التي تدعم جراحي الأوعية الدموية العصبية في الحفاظ على صحة الدماغ واستعادتها. ومع تحولها إلى Terumo Neuro، تستعد الشركة لمواصلة إرثها في الابتكار مع التركيز المتزايد على دفع النمو المؤثر والاستفادة من موارد Terumo العالمية وسمعتها.
علق Carsten Schroeder، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Terumo Neuro، على إعادة تسمية العلامة التجارية: "يعكس هذا التحول نمونا كشركة وثقة شركة Terumo في مستقبلنا. لمدة ثمانية عشر عامًا، حافظنا على علامتنا التجارية المستقلة باسم MicroVention، والآن، باعتبارنا Terumo Neuro، نقوم بالجمع بين الأفضل من MicroVention مع القوة الكاملة ودعم عائلة Terumo. ستبقى ثقافتنا وسرعة الابتكار والتركيز على التقنيات التي تغير قواعد اللعبة والتعاون الوثيق مع الأطباء دون تغيير".
وتابع: "ما سيتطور هو شراكة أعمق مع Terumo، وهي علامة تجارية مرئية جديدة، وهوية علامة تجارية أكثر تحديدًا تحت اسمنا وشعارنا الجديدين، "Terumo Neuro: التأثير المغير لقواعد اللعبة". "إن إستراتيجيتنا تتوسع إلى ما هو أبعد من تركيزنا الأساسي على السكتة الدماغية النزفية والإقفارية وحلول الوصول لتشمل استمرارية رعاية المرضى المصابين بأمراض الأوعية الدموية العصبية".
بصفتنا Terumo Neuro، ستواصل الشركة تعاونها الوثيق مع كبار الأطباء في جميع أنحاء العالم، وترجمة الرؤى السريرية إلى تقنيات تعزز نتائج المرضى. وأكد Schroeder أن الحمض النووي للشركة يظل متجذرًا في الابتكار لعلاج السكتة الدماغية الإقفارية والسكتة الدماغية النزفية والوصول إليها، مع التوسع في مجالات أوسع من الرعاية العصبية الوعائية.
حول Terumo Neuro (سابقًا . MicroVention، Inc )
نحن في هذا المجال لإنشاء وتقديم تأثير يغير قواعد اللعبةTM - الابتكارات التي تعيد تعريف ما هو ممكن في علاج الأوعية الدموية العصبية من أجل تطوير ممارسة الطبيب ونتائج المرضى بشكل هادف. تأسست Terumo Neuro في عام 1997 باسم MicroVention واستحوذت عليها شركة Terumo Corporation في عام 2006، وتقدم أكثر من ثلاثين منتجًا لعلاج تمدد الأوعية الدموية الدماغية والسكتة الدماغية الإقفارية وأمراض الشريان السباتي والتشوهات العصبية الوعائية. يقع المقر الرئيسي لشركة Terumo Neuro في كاليفورنيا، ويتم بيع منتجاتها في أكثر من سبعين دولة من خلال منظمة المبيعات المباشرة بالإضافة إلى شراكات التوزيع الإستراتيجية. تقع مرافق التصنيع في أليسو فيجو بكاليفورنيا وسان خوسيه بكوستاريكا. لمزيد من المعلومات حول Terumo Neuro، ترجى زيارة .
حول Terumo Corporation
Terumo (مدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز:4543) هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الطبية وقد التزمت "بالمساهمة في المجتمع من خلال الرعاية الصحية" لمدة 100 عام. شركة Terumo مقرها في طوكيو وتعمل على مستوى العالم، وتوظف أكثر من 30,000 موظف في جميع أنحاء العالم لتقديم حلول طبية مبتكرة في أكثر من 160 دولة ومنطقة. بدأت الشركة كشركة مصنعة لمقياس الحرارة الياباني وتدعم الرعاية الصحية منذ ذلك الحين. الآن، تتراوح محفظة أعمالها الواسعة من التدخل الوعائي والحلول الجراحية القلبية، وتكنولوجيا نقل الدم والعلاج الخلوي، إلى المنتجات الطبية الأساسية للممارسة السريرية اليومية. وستسعى شركة Terumo أيضًا إلى أن تكون ذات قيمة للمرضى والمهنيين الطبيين والمجتمع ككل.
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