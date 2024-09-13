الصين ترفع سن التقاعد للمرة الأولى منذ منتصف القرن الماضي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) صوت المشرعون الصينيون الجمعة لصالح تبني قرار لرفع سن التقاعد على نحو تدريجي بداية من عام 2025، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ خمسينيات القرن الماضي تهدف إلى إبطاء وتيرة انخفاض القوى العاملة.
وتقتضي الخطة رفع سن التقاعد بالنسبة للرجال إلى 63 عاماً من 60 عاماً تدريجياً على مدار الـ 15 عاماً القادمة، وإلى 58 عاماً من 55 عاماً بالنسبة للنساء العاملات، وفق ما نقلت وكالة“شينخوا” للأنباء.
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فضلاً عن رفع سن التقاعد بالنسبة للكوادر النسائية إلى 55 عاماً من 50 عاماً خلال نفس المدى الزمني، وبموجب الإجراءات الجديدة، سوف يتم رفع الحد الأدنى لعدد سنوات الاشتراك التأميني المطلوب كي يتلقى الموظف معاشاً شهرياً بعد التقاعد إلى 20 عاماً بدلاً من 15 عاماً.
على أن يُطبق هذا الإجراء على نحو تدريجي بداية من عام 2030، مع زيادة قدرها 6 أشهر كل عام حتى الوصول إلى الحد الأدنى الجديد لعدد سنوات الاشتراك التأميني المؤهلة للحصول على المعاش الشهري.
وتضمنت الإجراءات الجديدة السماح للعاملين بالتقاعد مبكراً بما لا يتعدى 3 سنوات قبل الوصول لسن المعاش القانوني الجديد حال وصول مدة الاشتراك التأميني للحد الأدنى الجديد، ولكن لن يتم السماح بالتقاعد قبل بلوغ سن المعاش السابق عند 60 عاماً.
كما ستسمح الإجراءات الجديدة بمواصلة العمل بعد بلوغ سن التقاعد حال توصل الموظف إلى اتفاق مع المؤسسة التي يعمل بها، وبحد أقصى 3 سنوات للتمديد.
المصدر:
MENAFN13092024000202011048ID1108669958
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