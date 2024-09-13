الصين ترفع سن التقاعد للمرة الأولى منذ منتصف القرن الماضي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) صوت المشرعون الصينيون الجمعة لصالح تبني قرار لرفع سن التقاعد على نحو تدريجي بداية من عام 2025، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ خمسينيات القرن الماضي تهدف إلى إبطاء وتيرة انخفاض القوى العاملة.

وتقتضي الخطة رفع سن التقاعد بالنسبة للرجال إلى 63 عاماً من 60 عاماً تدريجياً على مدار الـ 15 عاماً القادمة، وإلى 58 عاماً من 55 عاماً بالنسبة للنساء العاملات، وفق ما نقلت وكالة“شينخوا” للأنباء.

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فضلاً عن رفع سن التقاعد بالنسبة للكوادر النسائية إلى 55 عاماً من 50 عاماً خلال نفس المدى الزمني، وبموجب الإجراءات الجديدة، سوف يتم رفع الحد الأدنى لعدد سنوات الاشتراك التأميني المطلوب كي يتلقى الموظف معاشاً شهرياً بعد التقاعد إلى 20 عاماً بدلاً من 15 عاماً.

على أن يُطبق هذا الإجراء على نحو تدريجي بداية من عام 2030، مع زيادة قدرها 6 أشهر كل عام حتى الوصول إلى الحد الأدنى الجديد لعدد سنوات الاشتراك التأميني المؤهلة للحصول على المعاش الشهري.

وتضمنت الإجراءات الجديدة السماح للعاملين بالتقاعد مبكراً بما لا يتعدى 3 سنوات قبل الوصول لسن المعاش القانوني الجديد حال وصول مدة الاشتراك التأميني للحد الأدنى الجديد، ولكن لن يتم السماح بالتقاعد قبل بلوغ سن المعاش السابق عند 60 عاماً.

كما ستسمح الإجراءات الجديدة بمواصلة العمل بعد بلوغ سن التقاعد حال توصل الموظف إلى اتفاق مع المؤسسة التي يعمل بها، وبحد أقصى 3 سنوات للتمديد.





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