عمال بوينج يصوتون للإضراب رفضاً لشروط التعاقد الجديدة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) صوت 96% من عمال مصانع“بوينج” على الساحل الغربي للولايات المتحدة لصالح قرار الإضراب عن العمل اعتباراً من منتصف ليل الجمعة بالتوقيت المحلي، رفضاً لشروط عقد التوظيف الجديد.
ويعد هذا أول إضراب عن العمل لموظفي صانعة الطائرات الأمريكية منذ عام 2008، ويأتي بعد أسابيع قليلة على تولي الرئيس التنفيذي الجديد“كيلي أورتبيرج” مهام منصبه.
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وشارك في التصويت حوالي 30 ألف عامل بمصانع“بوينج” في سياتل وبورتلاند، يعملون في إنتاج طائرات“737 ماكس” وطائرات أخرى.
وتضمن العقد الجديد، إقرار“بوينج” زيادة بنسبة 25% في الأجور، وحصول كل عامل على مكافأة توقيع قدرها 3 آلاف دولار، لكن 94.6% من الموظفين صوتوا لرفض هذه الشروط، مطالبين بزيادة 40% في الأجور.
وفي رسالة للعمال الأربعاء الماضي قبل يوم من التصويت، ناشد“أورتبيرج” الرئيس التنفيذي الموظفين بالموافقة على بنود التعاقد الجديد.
المصدر:
MENAFN13092024000202011048ID1108669957
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