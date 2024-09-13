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عمال بوينج يصوتون للإضراب رفضاً لشروط التعاقد الجديدة - جريدة البورصة

9/13/2024 4:40:45 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) صوت 96% من عمال مصانع“بوينج” على الساحل الغربي للولايات المتحدة لصالح قرار الإضراب عن العمل اعتباراً من منتصف ليل الجمعة بالتوقيت المحلي، رفضاً لشروط عقد التوظيف الجديد.

ويعد هذا أول إضراب عن العمل لموظفي صانعة الطائرات الأمريكية منذ عام 2008، ويأتي بعد أسابيع قليلة على تولي الرئيس التنفيذي الجديد“كيلي أورتبيرج” مهام منصبه.

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وشارك في التصويت حوالي 30 ألف عامل بمصانع“بوينج” في سياتل وبورتلاند، يعملون في إنتاج طائرات“737 ماكس” وطائرات أخرى.

وتضمن العقد الجديد، إقرار“بوينج” زيادة بنسبة 25% في الأجور، وحصول كل عامل على مكافأة توقيع قدرها 3 آلاف دولار، لكن 94.6% من الموظفين صوتوا لرفض هذه الشروط، مطالبين بزيادة 40% في الأجور.

وفي رسالة للعمال الأربعاء الماضي قبل يوم من التصويت، ناشد“أورتبيرج” الرئيس التنفيذي الموظفين بالموافقة على بنود التعاقد الجديد.


المصدر:

MENAFN13092024000202011048ID1108669957

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