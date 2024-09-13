انخفاض الأسهم اليابانية في الختام إثر ارتفاع قيمة الين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات الجمعة، مع ارتفاع قيمة الين في ظل تصاعد توقعات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للفائدة 50 نقطة أساس الأسبوع القادم.

وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر“نيكي” بنسبة 0.68% أو 251 نقطة إلى 36581 نقطة، وتراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً 0.82% إلى 2571 نقطة.

موضوعاتارتفاع الذهب لمستوى قياسي جديد مع تصاعد احتمالات إجراء خفض أعمق للفائدة الأمريكية ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل بدعم من قرار خفض الفائدة عمال“بوينج” يصوتون للإضراب رفضاً لشروط التعاقد الجديدة

وتزامن ذلك مع انخفاض العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.51% إلى 141.06 ين، بعدما لامس الين أعلى قيمة له منذ 28 ديسمبر عند 140.62 للدولار في وقت سابق من التعاملات.

اء هذا الارتفاع في قيمة الين بسبب انخفاض مؤشر الدولار على خلفية تصاعد توقعات إجراء الفيدرالي خفضاً أعمق للفائدة قدره 50 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده الأسبوع القادم.

فضلاً عن التصريحات المشددة من قبل صناع السياسات في بنك اليابان مؤخراً، حيث ذكر“ناوكي تامورا” عضو مجلس المحافظين خلال اجتماع مع قادة للأعمال أمس، أنه يتعين على المصرف المركزي رفع الفائدة إلى 1% على الأقل بحلول النصف الثاني من العام المالي القادم.





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