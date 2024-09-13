انخفاض الأسهم اليابانية في الختام إثر ارتفاع قيمة الين - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات الجمعة، مع ارتفاع قيمة الين في ظل تصاعد توقعات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للفائدة 50 نقطة أساس الأسبوع القادم.
وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر“نيكي” بنسبة 0.68% أو 251 نقطة إلى 36581 نقطة، وتراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً 0.82% إلى 2571 نقطة.
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وتزامن ذلك مع انخفاض العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.51% إلى 141.06 ين، بعدما لامس الين أعلى قيمة له منذ 28 ديسمبر عند 140.62 للدولار في وقت سابق من التعاملات.
اء هذا الارتفاع في قيمة الين بسبب انخفاض مؤشر الدولار على خلفية تصاعد توقعات إجراء الفيدرالي خفضاً أعمق للفائدة قدره 50 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده الأسبوع القادم.
فضلاً عن التصريحات المشددة من قبل صناع السياسات في بنك اليابان مؤخراً، حيث ذكر“ناوكي تامورا” عضو مجلس المحافظين خلال اجتماع مع قادة للأعمال أمس، أنه يتعين على المصرف المركزي رفع الفائدة إلى 1% على الأقل بحلول النصف الثاني من العام المالي القادم.
المصدر:
MENAFN13092024000202011048ID1108669956
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