ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل بدعم من قرار خفض الفائدة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الجمعة، مع تحسن معنويات المستثمرين تجاه آفاق السياسات النقدية العالمية بعد قرار المركزي الأوروبي أمس بخفض سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس، في ظل احتمالات بدء الفيدرالي الأمريكي تيسير تكاليف الاقتراض الأسبوع القادم.
وزاد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.49% إلى 514 نقطة، بقيادة أسهم قطاعي التعدين والإعلام التي ارتفعت 0.97% و0.85% على الترتيب.
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وارتفعت مؤشرات“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.24% إلى 8245 نقطة، و”داكس” الألماني 0.28% إلى 18569 نقطة، و”كاك” الفرنسي 0.38% إلى 7463 نقطة.
وخفّض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي بمنطقة اليورو 25 نقطة أساس إلى 3.50% في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم أمس، مشيراً إلى اتساق التضخم مع المسار المتوقع.
وساعدت هذه الخطوة التي جاءت بعد تثبيت تكاليف الاقتراض في اجتماع يوليو وخفضها 25 نقطة في يونيو؛ على تحسن معنويات المستثمرين تجاه آفاق انتهاء دورة التشديد النقدي الحالية، خاصة في ظل توقعات واسعة النطاق ببدء الاحتياطي الفيدرالي التيسير النقدي الأسبوع القادم.
وذلك رغم تراجع توقعات إجراء المركزي الأوروبي تخفيضات متتالية للفائدة، إذ أفادت مصادر مطلعة لوكالة“رويترز” بعد اجتماع الأمس، بأن خفض الفائدة في اجتماع أكتوبر القادم غير مرجح مالم يحدث تدهور في آفاق النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو.
المصدر:
MENAFN13092024000202011048ID1108669955
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