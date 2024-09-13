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ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل بدعم من قرار خفض الفائدة - جريدة البورصة

9/13/2024 4:40:45 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الجمعة، مع تحسن معنويات المستثمرين تجاه آفاق السياسات النقدية العالمية بعد قرار المركزي الأوروبي أمس بخفض سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس، في ظل احتمالات بدء الفيدرالي الأمريكي تيسير تكاليف الاقتراض الأسبوع القادم.

وزاد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.49% إلى 514 نقطة، بقيادة أسهم قطاعي التعدين والإعلام التي ارتفعت 0.97% و0.85% على الترتيب.

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وارتفعت مؤشرات“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.24% إلى 8245 نقطة، و”داكس” الألماني 0.28% إلى 18569 نقطة، و”كاك” الفرنسي 0.38% إلى 7463 نقطة.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي بمنطقة اليورو 25 نقطة أساس إلى 3.50% في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم أمس، مشيراً إلى اتساق التضخم مع المسار المتوقع.

وساعدت هذه الخطوة التي جاءت بعد تثبيت تكاليف الاقتراض في اجتماع يوليو وخفضها 25 نقطة في يونيو؛ على تحسن معنويات المستثمرين تجاه آفاق انتهاء دورة التشديد النقدي الحالية، خاصة في ظل توقعات واسعة النطاق ببدء الاحتياطي الفيدرالي التيسير النقدي الأسبوع القادم.

وذلك رغم تراجع توقعات إجراء المركزي الأوروبي تخفيضات متتالية للفائدة، إذ أفادت مصادر مطلعة لوكالة“رويترز” بعد اجتماع الأمس، بأن خفض الفائدة في اجتماع أكتوبر القادم غير مرجح مالم يحدث تدهور في آفاق النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو.


المصدر:

MENAFN13092024000202011048ID1108669955

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