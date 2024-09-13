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ارتفاع الذهب لمستوى قياسي جديد مع تصاعد احتمالات إجراء خفض أعمق للفائدة الأمريكية - جريدة البورصة

9/13/2024 4:40:45 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة، لتسجل مستوى قياسيا جديدا بعد تصاعد احتمالات إجراء الاحتياطي الفيدرالي خفض أعمق لأسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع القادم.

وقفزت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر 0.62% أو ما يعادل 16.1 دولار إلى 2596.70 دولار للأوقية، بعدما أنهت جلسة الخميس عند مستوى قياسي قدره 2580.60 دولار للأوقية.

موضوعات متعلقة ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل بدعم من قرار خفض الفائدة انخفاض الأسهم اليابانية في الختام إثر ارتفاع قيمة الين عمال“بوينج” يصوتون للإضراب رفضاً لشروط التعاقد الجديدة

وزاد سعر التسليم الفوري للذهب 0.39% أو 10.07 دولار إلى 2567.97 دولار للأوقية، وارتفعت عقود الفضة تسليم ديسمبر 0.97% إلى 30.40 دولار، وكذلك السعر الفوري للبلاتين بنسبة 0.61% إلى 988.54 دولار للأوقية.

وذلك بعدما أفادت تقارير متداولة إعلامياً بأن قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع القادم يعد“صعباً” بالنسبة لصناع السياسة النقدية، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.

ونتيجة لذلك، وحسب تقديرات أداة“سي إم إي فيدووتش”، صعد احتمال خفض الفيدرالي للفائدة 50 نقطة أساس إلى 45% من 14% فقط قبل يوم واحد، و30% قبل أسبوع.

في المقابل، تقلص احتمال الخفض 25 نقطة أساس إلى 55% من 86% يوم أمس، لكن في المجمل يظل احتمال بدء التيسير النقدي في اجتماع 17 و18 سبتمبر مؤكداً بحسب تقديرات المستثمرين.

وساعد على انتعاش الذهب اليوم، انخفاض مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.29% إلى 101.07 نقطة.


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