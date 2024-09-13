ارتفاع الذهب لمستوى قياسي جديد مع تصاعد احتمالات إجراء خفض أعمق للفائدة الأمريكية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة، لتسجل مستوى قياسيا جديدا بعد تصاعد احتمالات إجراء الاحتياطي الفيدرالي خفض أعمق لأسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع القادم.
وقفزت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر 0.62% أو ما يعادل 16.1 دولار إلى 2596.70 دولار للأوقية، بعدما أنهت جلسة الخميس عند مستوى قياسي قدره 2580.60 دولار للأوقية.
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وزاد سعر التسليم الفوري للذهب 0.39% أو 10.07 دولار إلى 2567.97 دولار للأوقية، وارتفعت عقود الفضة تسليم ديسمبر 0.97% إلى 30.40 دولار، وكذلك السعر الفوري للبلاتين بنسبة 0.61% إلى 988.54 دولار للأوقية.
وذلك بعدما أفادت تقارير متداولة إعلامياً بأن قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع القادم يعد“صعباً” بالنسبة لصناع السياسة النقدية، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.
ونتيجة لذلك، وحسب تقديرات أداة“سي إم إي فيدووتش”، صعد احتمال خفض الفيدرالي للفائدة 50 نقطة أساس إلى 45% من 14% فقط قبل يوم واحد، و30% قبل أسبوع.
في المقابل، تقلص احتمال الخفض 25 نقطة أساس إلى 55% من 86% يوم أمس، لكن في المجمل يظل احتمال بدء التيسير النقدي في اجتماع 17 و18 سبتمبر مؤكداً بحسب تقديرات المستثمرين.
وساعد على انتعاش الذهب اليوم، انخفاض مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.29% إلى 101.07 نقطة.
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