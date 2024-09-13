روسيا تلغي اعتماد 6 دبلوماسيين بريطانيين وتتهمهم بالتجسس
التاريخ
9/13/2024 3:00:19 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي أن موسكو ألغت اعتماد ستة دبلوماسيين بريطانيين واتهمتهم بالتجسس، وذلك حسبما أفادت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم.
ولم يكشف جهاز الأمن الاتحادي الروسي هوية أي من الدبلوماسيين الستة، لكنه قال إن أنشطتهم شكَّلت تهديداً لأمن البلاد.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN13092024000110011019ID1108669719
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.