روسيا تلغي اعتماد 6 دبلوماسيين بريطانيين وتتهمهم بالتجسس

أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي أن موسكو ألغت اعتماد ستة دبلوماسيين بريطانيين واتهمتهم بالتجسس، وذلك حسبما أفادت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم.

ولم يكشف جهاز الأمن الاتحادي الروسي هوية أي من الدبلوماسيين الستة، لكنه قال إن أنشطتهم شكَّلت تهديداً لأمن البلاد.

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