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الجيش الروسي يؤكد تدمير 20 طائرة مسيَّرة أوكرانية

9/13/2024 3:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، اعتراض وتدمير 20 طائرة مسيَّرة أوكرانية خلال الليل فوق ست مناطق روسية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي، وذلك وفقاً لوكالة أنباء «تاس» الروسية.

وأضافت أن «أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت عشرين طائرة مسيَّرة أوكرانية، ثماني فوق أراضي منطقة بريانسك، وأربعاً فوق أراضي منطقة بيلجورود، وثلاثاً فوق أراضي منطقة كورسك، وطائرتين فوق أراضي منطقتي سمولينسك وأوريول، وواحدة فوق إقليم منطقة كالوجا».

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