المركزي: بنوك دبي ترفع أصولها بأكثر من 117 مليار درهم خلال 6 أشهر

رفعت البنوك العاملة بإمارة دبي حجم أصولها بنسبة 6.5% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري لتضيف 117 مليار درهم إلى قاعدة إجمالي الأصول المملوكة لها مرتفعة من 1.802 تريليون درهم في نهاية 2023 إلى 1.919 تريليون درهم في يونيو 2024.

وأوضح تقرير المؤشرات المصرفية الصادر عن المصرف المركزي أن إجمالي استثمارات تلك البنوك قد نما في المقابل بنسبة 8.2% وبأكثر من 21 مليار درهم بين الفترتين، ليرتفع الرصيد من 254 مليار نهاية العام الماضي إلى 275 مليار درهم منتصف العام.

وأظهر التقرير أن الإئتمان المنوح من قبل بنوك الإمارة قد ارتفع بما يزيد على 32.5 مليار درهم، ليبلغ رصيده التراكمي 936.5 مليار درهم في يونيو العام الجاري مقارنة برصيده الإجمالي البالغ 904 مليارات نهاية العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن بنوك الإمارة قد حافظت على جاذبية الودائع، محققة أعلى حصة من إجماليها بالدولة، حيث ارتفع رصيدها التراكمي بنسبة نمو ناهزت 8% من 1.147 تريليون درهم في 2023 إلى 1.236 تريليون درهم في يونيو من العام الجاري.

على صعيد آخر، أوضحت البيانات أن بنوك أبوظبي ظلت في صدارة حصتها من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة حيث بلغت 2.049 تريليون درهم مقارنة بإجمالي 1.949 تريليون درهم في العام الماضي فيما ارتفعت الاستثمارات من 326 مليار إلى 346 مليار درهم.

ووصلت الودائع 1.229 تريليون درهم مقارنة برصيد تراكمي العام السابق بلغ قرابة 1.164 تريليون درهم.

على جانب آخر، ارتفعت أصول بنوك الدولة الأخرى إلى 340.2 مليار درهم، ووصل رصيد الودائع إلى 226 مليار درهم وكذلك الإئتمان إلى 340 مليار درهم في الوقت الذي بلغت الاستثمارات قرابة 59 مليار درهم في نهاية يونيو من العام الجاري.