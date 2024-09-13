أكثر من مليون مسافر نقلتهم طيران الإمارات بين دبي والصين خلال العام الماضي

أكد نبيل سلطان، النائب التنفيذي للرئيس لمبيعات المسافرين والإدارة الدولية في الإمارات، أن الشركة نقلت أكثر من مليون راكب من وإلى الصين خلال العام الماضي، إضافة إلى شحن نحو 112 ألف طن من البضائع، مما يعكس أهمية السوق الصيني بالنسبة لطيران الإمارات.

وقال في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في منتدى الأعمال الإماراتي الصيني، إن طيران الإمارات تشغّل نحو 35 رحلة أسبوعيًا إلى ثلاث وجهات في الصين، موزعة بين 14 رحلة من شنغهاي، و14 رحلة من بكين، و7 رحلات من غوانزو.

وأكد سلطان أن السوق الصينية كبيرة جدًا وتفتح أبوابها بشكل واسع، مشيرًا إلى أن الحكومة الصينية بدأت في توفير تأشيرات لمزيد من الجنسيات، بما في ذلك الزوار من أوروبا، مما سيسهم في تحفيز السياحة الوافدة.

وأشار سلطان إلى أن السوق الصينية تشهد تغييرات ديموغرافية كبيرة، حيث أصبح لدى الأجيال الشابة قوة شرائية للسفر والإجازات، وهم ملمّون بالتكنولوجيا ويتحدثون الإنجليزية، ويُعتبرون مسافرين دوليين.

وقال إن طيران الإمارات ترى فرصًا كبيرة في الشحن الجوي، حيث تُعد دبي مركزًا رئيسيًا لإعادة التصدير للمنتجات المتجهة إلى وجهات أخرى في المنطقة وخارجها.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز