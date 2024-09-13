المركزي: 9.3 تريليونات درهم التحويلات المالية في الإمارات بأعلى وتيرة نصفية خلال 5 سنوات

تجاوزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 9.3 تريليونات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، محققةً أعلى قيمة نصفية لها خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضحت بيانات للمصرف المركزي أن إجمالي التحويلات التي تمت عبر نظام التحويلات المالية التابع له كانت على ارتفاع قدره 12% بقرابة تريليون درهم إضافية عن القيمة المحققة في الفترة نفسها من العام الماضي التي تجاوزت 8.4 تريليونات درهم.

ووفق توزيع التحويلات، ذكر المركزي أن التحويلات بين البنوك استمرت في تحقيق الحصة الكبرى من إجمالي التحويلات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 62.3% وبإجمالي 5.8 تريليونات درهم بارتفاع تجاوز 18% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، اختصت تحويلات الأفراد بحصة 37.7% وبإجمالي قارب 3.5 تريليونات درهم، محققاً زيادة 3% عن القيمة الإجمالية المحققة لتحويلات الأفراد في النصف الاول من العام الماضي.

على صعيد آخر، أظهرت مؤشرات المركزي أن القطاع المصرفي شهد مقاصة أكثر من 11 مليون شيك خلال النصف الأول من العام بقيمة إجمالية بلغت 646.6 مليار درهم.

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