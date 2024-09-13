المركزي: 9.3 تريليونات درهم التحويلات المالية في الإمارات بأعلى وتيرة نصفية خلال 5 سنوات

(MENAFN
- Al-Bayan)
تجاوزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 9.3 تريليونات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، محققةً أعلى قيمة نصفية لها خلال السنوات الخمس الماضية.
وأوضحت بيانات للمصرف المركزي أن إجمالي التحويلات التي تمت عبر نظام التحويلات المالية التابع له كانت على ارتفاع قدره 12% بقرابة تريليون درهم إضافية عن القيمة المحققة في الفترة نفسها من العام الماضي التي تجاوزت 8.4 تريليونات درهم.
ووفق توزيع التحويلات، ذكر المركزي أن التحويلات بين البنوك استمرت في تحقيق الحصة الكبرى من إجمالي التحويلات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 62.3% وبإجمالي 5.8 تريليونات درهم بارتفاع تجاوز 18% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
في المقابل، اختصت تحويلات الأفراد بحصة 37.7% وبإجمالي قارب 3.5 تريليونات درهم، محققاً زيادة 3% عن القيمة الإجمالية المحققة لتحويلات الأفراد في النصف الاول من العام الماضي.
على صعيد آخر، أظهرت مؤشرات المركزي أن القطاع المصرفي شهد مقاصة أكثر من 11 مليون شيك خلال النصف الأول من العام بقيمة إجمالية بلغت 646.6 مليار درهم.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN13092024000110011019ID1108669699
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.