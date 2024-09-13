الولايات المتحدة تسمح بإضافة وظيفة إلى أجهزة إير بودز تحوّلها أدوات مساعدة للسمع

سمحت السلطات الصحية الأميركية الخميس لشركة "آبل" بتثبيت وظيفة جديدة على بعض سمّاعات "إير بودز" AirPods اللاسلكية، تتيح تحويلها أجهزة مساعدة للسمع للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع الخفيف إلى المتوسط.

وسيكون في وسع المستخدمين اختبار سمعهم بأنفسهم في دقائق بتنزيل آخر تحديث للبرنامج مجانا على هواتفهم من طراز "آي فون" أو أجهزتهم اللوحية "آي باد" التي تنتجها "آبل".

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية في بيان أن سمّاعات الرأس تستطيع بعد ذلك "تضخيم الأصوات" بناء على النتيجة، فيما سيتمكن المستخدم من ضبط "إعدادات الصوت".

ولاحظت المسؤولة في الإدارة ميشيل تارفر أن " فقدان السمع مشكلة صحية عامة كبيرة تؤثر على ملايين الأميركيين".

وأضافت أن الترخيص لهذه الوظيفة من دون وصفة طبية "على جهاز صوتي مستخدم على نطاق واسع"، هو "خطوة جديدة لتعزيز توافر المساعدة للسمع وتسهيل الوصول إليها".

واختُبر المنتج المجاز به للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق، في تجربة سريرية شملت 118 شخصا.

وأظهرت النتائج أن أولئك الذين ضبطوا الإعدادات بأنفسهم "حصلوا على فائدة مماثلة لتلك التي حصل عليها الأشخاص الذين تولى شخص محترف ضبط الإعدادات لهم على الجهاز نفسه"، بحسب إدارة الغذاء والدواء.

وكانت الإدارة أجازت عام 2022 شراء المعينات السمعية مباشرة من المتجر من دون وصفة طبية أو ضبط الإعدادات بمساعدة أختصاصي في المعينات السمعية، توخيا منها لخفض الأسعار وتعزيز فرص الاستحصال على هذه الأجهزة.

وأعلنت شركة "آبل" الاثنين أن السمّاعات المتوافقة مع هذه الوظيفة الجديدة هي "إير بودز برو 2" (AirPods Pro 2)، ويبلغ سعرها 249 دولارا قبل احتساب الضرائب.

وتوقعت "آبل" أن تكون هذه الوظيفة - بعد الحصول على ترخيص من السلطات الصحية المحلية - متاحة اعتبارا من "هذا الخريف في أكثر من 100 دولة ومنطقة"، من بينها ألمانيا واليابان بالإضافة إلى الولايات المتحدة.