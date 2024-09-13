سرقة حقيبة الوزيرة البريطانية المسؤولة عن مكافحة الجريمة خلال مؤتمر للشرطة

كشف مسؤول أمس الخميس عن أن حقيبة ديانا جونسون الوزيرة البريطانية المسؤولة عن الشرطة ومكافحة الجريمة قد سُرقت في مؤتمر لضباط الشرطة من الرتب المتوسطة والعليا، وذلك في وقت كانت تتحدث فيه عن مشكلة السرقات والسطو على المتاجر.

ووقعت الحادثة عندما كانت جونسون تشارك في مؤتمر لأفراد الشرطة في وسط إنجلترا يوم الثلاثاء.

وقال المسؤول الحكومي إن حقيبة جونسون تعرضت للسرقة في أثناء المؤتمر دون أن يتم رصد أي خطر أمنى. وقالت جونسون في كلمتها إن بريطانيا "تعاني من تفشي السلوكيات المعادية للمجتمع والسرقة والسطو على المتاجر".

وأحجمت وزارة الداخلية عن التعليق.

وأعلنت شرطة وركشير أنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 56 عاما للاشتباه في ارتكابه جريمة السرقة وجرى إطلاق سراحه بكفالة.

وشهدت بريطانيا ارتفاعا في معدلات السرقة والسطو في السنوات الماضية. وعلى الرغم من تراجع ارتكاب الجرائم بشكل عام وفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية، فإن عدد عمليات سرقة المقتنيات، كالحقائب والهواتف المحمولة، التي قام بها أفراد ارتفع بأربعين في المئة في السنة المنتهية في مارس.

وقاد هذا لانخفاض الدعم الشعبي للشرطة إلى أدنى مستوياته، إذ أظهر استطلاع أجرته شركة يوجوف في وقت سابق من هذا العام أن أكثر من نصف المواطنين لا يثقون في قدرتها على حل الجرائم وأن أكثر من ثلثهم لا يؤمنون بقدرتها على حفظ الأمن والأمان.

وأعلنت جونسون في كلمتها عن خطط لتدريب مزيد من قوات الشرطة.